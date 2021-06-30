Переписали историю. Сборная Украины впервые сыграет в 1/4 чемпионата Европы по футболу

Иначе как футбольным чудом наш выход в 1/4 финала Евро-2020 не назовешь. Однако у каждого чуда есть предпосылки. Были они и в случае сборной Украины.

Еще неделю назад национальную сборную ругали на чем свет стоит: команда Андрея Шевченко проиграла решающий матч в групповом этапе сборной Австрии и поставила под сомнение дальнейшее выступление в турнире. Хуже всего было то, что Австрии наша сборная проиграла заслуженно. О каком плей-офф можно было говорить в тот момент? Зачем? Чтобы в очередной раз опозориться?

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Но после того, что произошло во вторник вечером, иначе как футбольным чудом наш выход в 1/4 финала Евро-2020 не назовешь. Однако у каждого чуда есть предпосылки. Были они и в случае сборной Украины.

Восставшие из пепла: матч со Швецией

Отправной точкой триумфа в матче со Швецией стал момент, когда сборная Украины узнала, что за нее все решили Испания и Швеция и 1/8 финала Евро-2020 — наша новая веха в истории. Никогда ранее Украина не проходила дальше группового этапа, да и попыток у нас было немного — домашний Евро-2012 и провальный Евро-2016. По сценарию пятилетней давности мы не пошли уже после того, как в первом матче забили, а во втором — выиграли. Вот только третий был настолько кислым, что от параллелей с позорной игрой против Польши в 2016-м не отвертеться.

Шансы у сборной Украины есть, поскольку англичане —традиционно не самый сложный соперник для наших футболистов: яркие и красивые победы над этой сборной были

И вот 23 июня команда узнает, что все же играет в 1/8 финала. Здесь и произошла перезагрузка: если это подарок судьбы, то разве можно его испортить? Тренерский штаб за такой короткий срок отлично поработал с игроками. На тренировках пробовали разные новые упражнения, за пределами поля старались поддерживать хорошую атмосферу и сильный командный дух. К последнему приобщился даже президент Украины Владимир Зеленский: он и с командой перед матчем против Швеции поговорил, и флешмоб в поддержку сборной в социальных сетях запустил.

Даже отъезд центрального защитника Дениса Попова, которому так и не удалось залечить травму и сыграть на этом Евро, не внес смуты в ряды сборной Украины. На этом фоне интересно наблюдать за тем, как восстанавливается одна из главных надежд нашей команды — левый нападающий Александр Зубков. В товарищеских матчах перед чемпионатом он выглядел чуть ли не самым важным человеком в атакующей линии, но в первом матче против Нидерландов на 10-й минуте схватился за ногу. На 11-й его заменили на Бруно Марлоса. В какой-то момент подумалось, что Евро-2020 для Зубкова закончилось, но у него еще есть шанс сыграть — футболист активно тренируется.

[ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: UEFA [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: Getty Images [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: Getty Images [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: УЕФА [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: УЕФА [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: УЕФА [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: UEFA [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 [ + – ] Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020 Фото: UEFA

Самое важное то, что игроки за восемь дней с момента предыдущего матча успели восстановиться физически. В игре против Швеции сборная Украины выглядела на порядок свежее, чем во встрече с Австрией. Появилась командная скорость, а с ней — и надежда на успех. А еще Андрей Шевченко наконец-то вспомнил, что у него на скамейке запасных больше чем три игрока. Плюс впервые на поле одновременно появились опытные Сидорчук и Степаненко: раньше если кто-то один из них играл, то второй сидел на скамейке запасных. Но матч со шведами требовал нестандартных решений от главного тренера. И они появились.

Украина на Евро 2020: пока с переменным успехом

Нестабильная игра нашей стороной — ее визитная карточка. Вспомнить хотя бы весенние матчи отбора на ЧМ-2022. В соперниках у нас Франция, Финляндия и Казахстан. Команды совершенно из разных орбит. Но финальный счет во всех трех случаях идентичный — 1:1. Украина отлично сыграла против Франции, но все испортила в матчах против Финляндии и Казахстана.

На Евро-2020 видим нечто похожее: с Нидерландами Украина пыталась играть в первом тайме, но соперник владел преимуществом. Начало второй половины команда Шевченко провалила — так и появилось преимущество "оранжевых" со счетом 2:0. К чести украинских футболистов, им удалось собраться и сравнять счет — 2:2. С моральной стороны все выглядело так, словно Украина должна дожать соперника, но вместо этого пропустила и проиграла — 2:3.

С Северной Македонией сборная Украины показала прекрасный первый тайм и чуть не упустила победу во втором. С Австрией было плохо вообще все. А со Швецией — почти все хорошо. Кроме излишней свободы лучшего голеадора шведов Эмиля Форсберга, которой он воспользовался, к счастью для нас, только один раз.

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Причин такой нестабильности несколько. Первая — команду физически измотали, футболисты оказались не готовы играть три матча за восемь дней. Почему так просчитались — вопрос к тренерскому штабу. Хорошо, что к Швеции успели восстановиться почти все, кроме травмированных, хотя даже Роман Безус получил свои три минуты игрового времени.

Вторая причина в том, что Андрей Шевченко играл одними и теми же фигурами. И если к стабильному Георгию Бущану на воротах вопросов нет, то о таких игроках, как Соболь, Кривцов, Тымчик, Судаков, Макаренко и Довбик, будто забыли. Это привело к тому, что основные футболисты выдохлись еще на стадии группового этапа. А вот в матче против Швеции и основа была свежей, и глубину состава задействовали — вот вам и рецепт положительного результата.

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Третья причина — кадровые проблемы. Травма Зубкова вынудила Андрея Шевченко пробовать на позиции левого вингера разные варианты: Марлоса, Малиновского, Шапаренко, Цыганкова. То есть тех игроков, на которых тренерский штаб рассчитывал вообще на других позициях. Конечно, более логичной выглядит замена Зубкова на Цыганкова, но возрастной и подверженный травмам Ярмоленко не может отыграть 90 или 120 минут каждые три дня чисто физически, он нуждается в замене, которой Цыганков и является.

К слову, третья причина вытекает из глобальной проблемы: у Шевченко оказалось мало ресурсов для качественной заявки на Евро-2020. По-хорошему, должно было быть два равноценных состава. По факту же получилось полтора, да и в нем строй редеет. Например, в матче с Англией не сыграет Артем Беседин, получивший жуткую травму колена в игре со Швецией. Его уже отправили в Киев для углубленного обследования.

Андрей Шевченко — дирижер новой истории украинского футбола

Когда команда проигрывает, ответственность за результат несет главный тренер. А когда выигрывает — о дирижере футбольного оркестра нередко забывают. Но не в случае с Андреем Шевченко, которому удалось собрать разбалансированную команду после сложного группового этапа, найти для них мотивацию, настроить на бой со Швецией и уйти с поля "Хэмпден Парк" с победой в активе. Что он говорил футболистам — неизвестно, но нет сомнений, что его речь перед матчем была не хуже, чем яркий спич капитана сборной Венгрии Адама Салаи перед матчем с Германией. Или Зинедина Зидана, который в финале Лиги чемпионов-2017 "Реал" — "Ювентус" при счете 1:1 за две минуты завел свою команду так, что мадридцы забили три гола и выиграли титул.

Украина переписала свою футбольную историю и впервые дошла до 1/4 финала чемпионата Европы. Следующий наш соперник — сборная Англии.

О том, что Андрей Шевченко умеет дать импульс команде, я узнал два года назад — после яркой победы над Сербией во Львове (5:0). Тогда мне посчастливилось поговорить с человеком, вхожим в команду. Он признался, что мотивационные речи Шевченко — это фишка главного тренера. В самый важный момент, перед выходом на поле, он может подобрать правильные слова для подопечных. Поначалу некоторые игроки пугались такой экспрессии, но, как видим, это работает — Украина переписала свою футбольную историю и впервые дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

Что дальше? В 1/4 финала Украина сыграет с Англией

Следующий наш соперник — сборная Англии. Играть в гадалку не будем, отметим лишь, что шансы у сборной Украины есть, поскольку англичане — традиционно не самый сложный соперник для наших футболистов: яркие и красивые победы над этой сборной были. На Евро-2020 англичане выглядят странно. В их активе победа над Хорватией (1:0), ничья с Шотландией (0:0) и победа над Чехией (1:0). Ярмарка голов произошла в матче 1/8 финала против Германии — Англия забила аж… два мяча. Но и их хватило, чтобы выйти в четвертьфинал, ведь Германия свои шансы растранжирила.

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Выделять самого опасного игрока сборной Англии — дело незаурядное, ведь такое прилагательное подходит каждому ее футболисту, даже защитнику Гарри Магуайру, который только Германии мог забить трижды. Но на этом чемпионате Европы лучший бомбардир команды Саутгейта — пока что Рахим Стерлинг: в его активе три из четырех голов команды.

Сборная Украины уже заставила всю страну, как говорил классик, прыгать, смеяться и плакать. Евро 2020 доказало, что "фаворит" не всегда равно "победитель". Спросите у Франции, Португалии или Нидерландов. И хотя cвою сенсацию сборная Украины еще не создала, поскольку никого из топ-сборных домой не отправила, матч с Англией — прекрасная возможность войти в тренд.