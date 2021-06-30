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Спорт Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020-21

Переписали историю. Сборная Украины впервые сыграет в 1/4 чемпионата Европы по футболу

Даниил Вереитин
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национальная сборная Украины по футболу, Андрей Шевченко
Фото: Getty Images | Игроки сборной Украины по футболу и Андрей Шевченко

Иначе как футбольным чудом наш выход в 1/4 финала Евро-2020 не назовешь. Однако у каждого чуда есть предпосылки. Были они и в случае сборной Украины.

Еще неделю назад национальную сборную ругали на чем свет стоит: команда Андрея Шевченко проиграла решающий матч в групповом этапе сборной Австрии и поставила под сомнение дальнейшее выступление в турнире. Хуже всего было то, что Австрии наша сборная проиграла заслуженно. О каком плей-офф можно было говорить в тот момент? Зачем? Чтобы в очередной раз опозориться?

Но после того, что произошло во вторник вечером, иначе как футбольным чудом наш выход в 1/4 финала Евро-2020 не назовешь. Однако у каждого чуда есть предпосылки. Были они и в случае сборной Украины.

Восставшие из пепла: матч со Швецией

Отправной точкой триумфа в матче со Швецией стал момент, когда сборная Украины узнала, что за нее все решили Испания и Швеция и 1/8 финала Евро-2020 — наша новая веха в истории. Никогда ранее Украина не проходила дальше группового этапа, да и попыток у нас было немного — домашний Евро-2012 и провальный Евро-2016. По сценарию пятилетней давности мы не пошли уже после того, как в первом матче забили, а во втором — выиграли. Вот только третий был настолько кислым, что от параллелей с позорной игрой против Польши в 2016-м не отвертеться.

Шансы у сборной Украины есть, поскольку англичане —традиционно не самый сложный соперник для наших футболистов: яркие и красивые победы над этой сборной были

И вот 23 июня команда узнает, что все же играет в 1/8 финала. Здесь и произошла перезагрузка: если это подарок судьбы, то разве можно его испортить? Тренерский штаб за такой короткий срок отлично поработал с игроками. На тренировках пробовали разные новые упражнения, за пределами поля старались поддерживать хорошую атмосферу и сильный командный дух. К последнему приобщился даже президент Украины Владимир Зеленский: он и с командой перед матчем против Швеции поговорил, и флешмоб в поддержку сборной в социальных сетях запустил.

Даже отъезд центрального защитника Дениса Попова, которому так и не удалось залечить травму и сыграть на этом Евро, не внес смуты в ряды сборной Украины. На этом фоне интересно наблюдать за тем, как восстанавливается одна из главных надежд нашей команды — левый нападающий Александр Зубков. В товарищеских матчах перед чемпионатом он выглядел чуть ли не самым важным человеком в атакующей линии, но в первом матче против Нидерландов на 10-й минуте схватился за ногу. На 11-й его заменили на Бруно Марлоса. В какой-то момент подумалось, что Евро-2020 для Зубкова закончилось, но у него еще есть шанс сыграть — футболист активно тренируется.

футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: UEFA
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: Getty Images
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: Getty Images
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: УЕФА
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: УЕФА
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: УЕФА
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: UEFA
футбол Евро 2020
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Андрей Шевченко
Украина вышла в 1/4 финала Евро 2020
Фото: UEFA
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
футбол Евро 2020
Андрей Шевченко

Самое важное то, что игроки за восемь дней с момента предыдущего матча успели восстановиться физически. В игре против Швеции сборная Украины выглядела на порядок свежее, чем во встрече с Австрией. Появилась командная скорость, а с ней — и надежда на успех. А еще Андрей Шевченко наконец-то вспомнил, что у него на скамейке запасных больше чем три игрока. Плюс впервые на поле одновременно появились опытные Сидорчук и Степаненко: раньше если кто-то один из них играл, то второй сидел на скамейке запасных. Но матч со шведами требовал нестандартных решений от главного тренера. И они появились.

Украина на Евро 2020: пока с переменным успехом

Нестабильная игра нашей стороной — ее визитная карточка. Вспомнить хотя бы весенние матчи отбора на ЧМ-2022. В соперниках у нас Франция, Финляндия и Казахстан. Команды совершенно из разных орбит. Но финальный счет во всех трех случаях идентичный — 1:1. Украина отлично сыграла против Франции, но все испортила в матчах против Финляндии и Казахстана.

На Евро-2020 видим нечто похожее: с Нидерландами Украина пыталась играть в первом тайме, но соперник владел преимуществом. Начало второй половины команда Шевченко провалила — так и появилось преимущество "оранжевых" со счетом 2:0. К чести украинских футболистов, им удалось собраться и сравнять счет — 2:2. С моральной стороны все выглядело так, словно Украина должна дожать соперника, но вместо этого пропустила и проиграла — 2:3.

С Северной Македонией сборная Украины показала прекрасный первый тайм и чуть не упустила победу во втором. С Австрией было плохо вообще все. А со Швецией — почти все хорошо. Кроме излишней свободы лучшего голеадора шведов Эмиля Форсберга, которой он воспользовался, к счастью для нас, только один раз.

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Причин такой нестабильности несколько. Первая — команду физически измотали, футболисты оказались не готовы играть три матча за восемь дней. Почему так просчитались — вопрос к тренерскому штабу. Хорошо, что к Швеции успели восстановиться почти все, кроме травмированных, хотя даже Роман Безус получил свои три минуты игрового времени.

Вторая причина в том, что Андрей Шевченко играл одними и теми же фигурами. И если к стабильному Георгию Бущану на воротах вопросов нет, то о таких игроках, как Соболь, Кривцов, Тымчик, Судаков, Макаренко и Довбик, будто забыли. Это привело к тому, что основные футболисты выдохлись еще на стадии группового этапа. А вот в матче против Швеции и основа была свежей, и глубину состава задействовали — вот вам и рецепт положительного результата.

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Третья причина — кадровые проблемы. Травма Зубкова вынудила Андрея Шевченко пробовать на позиции левого вингера разные варианты: Марлоса, Малиновского, Шапаренко, Цыганкова. То есть тех игроков, на которых тренерский штаб рассчитывал вообще на других позициях. Конечно, более логичной выглядит замена Зубкова на Цыганкова, но возрастной и подверженный травмам Ярмоленко не может отыграть 90 или 120 минут каждые три дня чисто физически, он нуждается в замене, которой Цыганков и является.

К слову, третья причина вытекает из глобальной проблемы: у Шевченко оказалось мало ресурсов для качественной заявки на Евро-2020. По-хорошему, должно было быть два равноценных состава. По факту же получилось полтора, да и в нем строй редеет. Например, в матче с Англией не сыграет Артем Беседин, получивший жуткую травму колена в игре со Швецией. Его уже отправили в Киев для углубленного обследования.

Андрей Шевченко — дирижер новой истории украинского футбола

Когда команда проигрывает, ответственность за результат несет главный тренер. А когда выигрывает — о дирижере футбольного оркестра нередко забывают. Но не в случае с Андреем Шевченко, которому удалось собрать разбалансированную команду после сложного группового этапа, найти для них мотивацию, настроить на бой со Швецией и уйти с поля "Хэмпден Парк" с победой в активе. Что он говорил футболистам — неизвестно, но нет сомнений, что его речь перед матчем была не хуже, чем яркий спич капитана сборной Венгрии Адама Салаи перед матчем с Германией. Или Зинедина Зидана, который в финале Лиги чемпионов-2017 "Реал" — "Ювентус" при счете 1:1 за две минуты завел свою команду так, что мадридцы забили три гола и выиграли титул.

Украина переписала свою футбольную историю и впервые дошла до 1/4 финала чемпионата Европы. Следующий наш соперник — сборная Англии.

О том, что Андрей Шевченко умеет дать импульс команде, я узнал два года назад — после яркой победы над Сербией во Львове (5:0). Тогда мне посчастливилось поговорить с человеком, вхожим в команду. Он признался, что мотивационные речи Шевченко — это фишка главного тренера. В самый важный момент, перед выходом на поле, он может подобрать правильные слова для подопечных. Поначалу некоторые игроки пугались такой экспрессии, но, как видим, это работает — Украина переписала свою футбольную историю и впервые дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

Что дальше? В 1/4 финала Украина сыграет с Англией

Следующий наш соперник — сборная Англии. Играть в гадалку не будем, отметим лишь, что шансы у сборной Украины есть, поскольку англичане — традиционно не самый сложный соперник для наших футболистов: яркие и красивые победы над этой сборной были. На Евро-2020 англичане выглядят странно. В их активе победа над Хорватией (1:0), ничья с Шотландией (0:0) и победа над Чехией (1:0). Ярмарка голов произошла в матче 1/8 финала против Германии — Англия забила аж… два мяча. Но и их хватило, чтобы выйти в четвертьфинал, ведь Германия свои шансы растранжирила.

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Выделять самого опасного игрока сборной Англии — дело незаурядное, ведь такое прилагательное подходит каждому ее футболисту, даже защитнику Гарри Магуайру, который только Германии мог забить трижды. Но на этом чемпионате Европы лучший бомбардир команды Саутгейта — пока что Рахим Стерлинг: в его активе три из четырех голов команды.

Сборная Украины уже заставила всю страну, как говорил классик, прыгать, смеяться и плакать. Евро 2020 доказало, что "фаворит" не всегда равно "победитель". Спросите у Франции, Португалии или Нидерландов. И хотя cвою сенсацию сборная Украины еще не создала, поскольку никого из топ-сборных домой не отправила, матч с Англией — прекрасная возможность войти в тренд.