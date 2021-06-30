"Шалена заруба": Зеленський привітав збірну України з перемогою

Українці перемогли шведів в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч у Глазго закінчився з рахунком 2:1.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України з футболу над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

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"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстратаймі та феєрична розвʼязка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect, ви справжні бійці!" — написав глава держави у своєму мікроблозі в Twitter.

Крім того, Зеленський побажав здоровʼя півзахисникові Віктору Бєсєдіну, який покинув поле після того, як захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон потрапив йому в коліно ногою.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

Також ми розповідали, що перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.