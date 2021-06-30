"Неистовая заруба": Зеленский поздравил сборную Украины с победой

Украинцы победили шведов в 1/8 финала Евро-2020. Матч в Глазго закончился со счетом 2:1.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

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"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, неистовая "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect, вы настоящие бойцы!" – написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Зеленский пожелал здоровья полузащитнику Виктору Беседину, который покинул поле после того, как защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон попал ему в колено ногой.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.