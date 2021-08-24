Зеленский вручил ордена Кикабидзе и Шевченко на параде в День Независимости (видео)
Гарант отметил заслуги актера Вахтанга Кикабидзе и Андрея Шевченко в развитии украинского государства.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена Вахтангу Кикабидзе и Андрею Шевченко. Награждение состоялось 24 августа во время парада в честь Дня Независимости.
Им вручили по ордену князя Ярослава Мудрого пятой степени — это государственная награда для украинцев и иностранных граждан, которая выдается за укрепление международного авторитета Украины, заслуги в развитии государства, благотворительность и общественную деятельность. Орден пятой степени изготовлен из серебра, на лицевой стороне находится рельефное изображение Ярослава Мудрого, а на обратной — гравировка с номером и словами: "Мудрость, честь, слава".
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе присутствовал на параде, а потому лично вышел за наградой. Он поблагодарил и с улыбкой обнял Владимира Зеленского, принимая орден.
Вслед за ним вышел Андрей Шевченко, тренер украинской сборной по футболу с 2016 по 2021 года. Под его руководством украинцы впервые вышли в 1/4 чемпионата Европы по футболу.
"Спасибо за поддержку, за все. Но мы еще увидимся во время поездки в Америку", — произнес Андрей Шевченко во время энергичного рукопожатия.
Кроме того, пятерым украинцам присвоили звания "Герой Украины". Владимир Зеленский вручил медали живым героям или их семьям. Солдат Сергей Белоус, старшина Максим Ридзанич посмертно удостоились званий и орденов "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и територии Украины. Полковник Егений Сидоренко лично принял медаль и "Золотую звезду" за те же заслуги.
Кроме того, певец Назарий Яремчук получил "Героя Украины" и орден Государства за выдающиеся заслуги по "развитию музыкальной культуры, формирование национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое мастерство". Учитель физики Илья Гельфгат Маркович при жизни стал "Героем Украины" и получил тот же орден Государства за развитие образования, новых методов обучения, многолетнюю работу в качестве педагога.
24 августа в Киеве проходит торжественный парад в честь 30-летия Независимости Украины. Фокус разместил онлайн-трансляцию праздничных мероприятий.
На параде в честь Дня Независимости Владимир Зеленский также высмеял экс-президента Виктора Януковича. Действующий глава государства исключил своего предшественника из списка выдающихся украинцев.
Ранее Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над шведами в 1/8 финала Евро-2020. Он пожелал здоровья полузащитнику Виктору Беседину, получившему травму во время матча.