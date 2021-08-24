Зеленский вручил ордена Кикабидзе и Шевченко на параде в День Независимости (видео)

Гарант отметил заслуги актера Вахтанга Кикабидзе и Андрея Шевченко в развитии украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена Вахтангу Кикабидзе и Андрею Шевченко. Награждение состоялось 24 августа во время парада в честь Дня Независимости.

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Им вручили по ордену князя Ярослава Мудрого пятой степени — это государственная награда для украинцев и иностранных граждан, которая выдается за укрепление международного авторитета Украины, заслуги в развитии государства, благотворительность и общественную деятельность. Орден пятой степени изготовлен из серебра, на лицевой стороне находится рельефное изображение Ярослава Мудрого, а на обратной — гравировка с номером и словами: "Мудрость, честь, слава".

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе присутствовал на параде, а потому лично вышел за наградой. Он поблагодарил и с улыбкой обнял Владимира Зеленского, принимая орден.

[ + – ] Вахтанг Кикабидзе обнял Владимира Зеленского на параде Фото: Скриншот

Вслед за ним вышел Андрей Шевченко, тренер украинской сборной по футболу с 2016 по 2021 года. Под его руководством украинцы впервые вышли в 1/4 чемпионата Европы по футболу.

"Спасибо за поддержку, за все. Но мы еще увидимся во время поездки в Америку", — произнес Андрей Шевченко во время энергичного рукопожатия.

[ + – ] Андрей Шевченко получил награду от Владимира Зеленского Фото: Скриншот

Кроме того, пятерым украинцам присвоили звания "Герой Украины". Владимир Зеленский вручил медали живым героям или их семьям. Солдат Сергей Белоус, старшина Максим Ридзанич посмертно удостоились званий и орденов "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и територии Украины. Полковник Егений Сидоренко лично принял медаль и "Золотую звезду" за те же заслуги.

[ + – ] "Герой Украины" полковник Евгений Сидоренко Фото: Скриншот

Кроме того, певец Назарий Яремчук получил "Героя Украины" и орден Государства за выдающиеся заслуги по "развитию музыкальной культуры, формирование национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое мастерство". Учитель физики Илья Гельфгат Маркович при жизни стал "Героем Украины" и получил тот же орден Государства за развитие образования, новых методов обучения, многолетнюю работу в качестве педагога.

24 августа в Киеве проходит торжественный парад в честь 30-летия Независимости Украины. Фокус разместил онлайн-трансляцию праздничных мероприятий.

На параде в честь Дня Независимости Владимир Зеленский также высмеял экс-президента Виктора Януковича. Действующий глава государства исключил своего предшественника из списка выдающихся украинцев.

Ранее Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над шведами в 1/8 финала Евро-2020. Он пожелал здоровья полузащитнику Виктору Беседину, получившему травму во время матча.