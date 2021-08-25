У День Незалежності бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: є загиблий і поранений

Українська сторона вже повідомила РНБО про протиправні дії проросійських формувань. Пораненого бійця евакуювали.

У вівторок, 24 серпня, бойовики з проросійських формувань обстріляли українські позиції в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Як повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід", ці дії забрали життя одного військовослужбовця, ще один отримав поранення.

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Зазначається, що станом на середу поранений воїн евакуйований у госпіталь, за його стан лікарі не турбуються.

Керівництво ООС висловило співчуття родичам і друзям загиблого військовослужбовця. Там заявили, що вже проінформували представників ОБСЄ про протиправні дії проросійських формувань.

Таким чином, це вже шостий загиблий у результаті обстрілу на Донбасі військовослужбовець ЗСУ. П'ятим був лейтенант Юрій Михайлов, який загинув 22 серпня.

У той же час Україна у вівторок провела найбільший за всю свою історію парад, приурочений до Дня Незалежності. На його організацію пішло 195 мільйонів гривень. Участь у ньому взяли понад 5 тисяч осіб з різних видів військ. Почалася урочиста частина заходів з того, що президент Володимир Зеленський попросив вшанувати пам'ять загиблих військовослужбовців на Донбасі хвилиною мовчання.