Поводом для дальнейшей агрессии может стать как "воодушевление" от ухода США из Афганистана, так и проведение "Крымской платформы" 23 августа в Киеве.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью для "Крым.Реалии" заявил, что Россия может вторгнуться вглубь украинской территории в направлении Мариуполя.

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По словам дипломата, Россия может объявить своими территориальными водами все пространство вблизи оккупированного Крыма, а также перекрыть все Азовское море для коммерческого судоходства.

"Они могут совершить наземное вторжение в направлении Мариуполя. Они могут заявить, что водохранилища (Каховское и Северо-Крымский канал, — Фокус), откуда ранее подавалась вода в Крым, по логике должны быть частью Крыма, и затем могут продвинуться вглубь и захватить их… Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом", — считает Волкер.

Он также считает, что Путин может совершить множество вещей, усиливая конфликт ко Дню независимости Украины. Поводом для дальнейшей агрессии может стать как "воодушевление" от ухода США из Афганистана, так и проведение "Крымской платформы" 23 августа в Киеве.

Отметим, на "Крымской платформе" будут участвовать представители 44 стран и международных организаций.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы будут подниматься на "Крымской платформе", а также какие у него планы после деоккупации полуострова.

Ранее Волкер заявлял, что Украина выполнила все требования для членства в НАТО. Он работал над черновым вариантом ПДЧ для Альянса, поэтому считает, что нашей стране он не нужен.

Фокус разбирался, как Украина видит будущую реинтеграцию Донбасса и Крыма.