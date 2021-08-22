Волкер розповів про зростання ризику вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу (відео)

Приводом для подальшої агресії може стати як "натхнення" від виходу США з Афганістану, так і проведення "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю для "Крим.Реаліі" заявив, що Росія може вторгнутися вглиб української території в напрямку Маріуполя.

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За словами дипломата, Росія може оголосити своїми територіальними водами весь простір поблизу окупованого Криму, а також перекрити все Азовське море для комерційного судноплавства.

"Вони можуть зробити наземне вторгнення в напрямку Маріуполя. Вони можуть заявити, що водосховища (Каховське і Північнокримський канал, — Фокус), звідки раніше подавалася вода в Крим, за логікою повинні бути частиною Криму, і потім можуть просунутися вглиб і захопити їх … Ситуація в цьому році насправді небезпечніша, ніж в минулому", — вважає Волкер.

Він також додав, що Путін може зробити безліч речей, посилюючи конфлікт до Дня Незалежності України. Приводом для подальшої агресії може стати як "натхнення" від виходу США з Афганістану, так і проведення "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.

Відзначимо, на "Кримської платформі" братимуть участь представники 44 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, які питання будуть підійматися на "Кримської платформі", а також які у нього плани після деокупацію півострова.

Раніше Волкер заявляв, що Україна виконала всі вимоги для членства в НАТО. Він працював над чорновим варіантом ПДЧ для Альянсу, тому вважає, що нашій країні він не потрібен.

Фокус розбирався, як Україна бачить майбутню реінтеграцію Донбасу і Криму.