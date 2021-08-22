Волкер розповів про зростання ризику вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу (відео)
Приводом для подальшої агресії може стати як "натхнення" від виходу США з Афганістану, так і проведення "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю для "Крим.Реаліі" заявив, що Росія може вторгнутися вглиб української території в напрямку Маріуполя.
За словами дипломата, Росія може оголосити своїми територіальними водами весь простір поблизу окупованого Криму, а також перекрити все Азовське море для комерційного судноплавства.
"Вони можуть зробити наземне вторгнення в напрямку Маріуполя. Вони можуть заявити, що водосховища (Каховське і Північнокримський канал, — Фокус), звідки раніше подавалася вода в Крим, за логікою повинні бути частиною Криму, і потім можуть просунутися вглиб і захопити їх … Ситуація в цьому році насправді небезпечніша, ніж в минулому", — вважає Волкер.
Він також додав, що Путін може зробити безліч речей, посилюючи конфлікт до Дня Незалежності України. Приводом для подальшої агресії може стати як "натхнення" від виходу США з Афганістану, так і проведення "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.
Відзначимо, на "Кримської платформі" братимуть участь представники 44 країн і міжнародних організацій.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, які питання будуть підійматися на "Кримської платформі", а також які у нього плани після деокупацію півострова.
Раніше Волкер заявляв, що Україна виконала всі вимоги для членства в НАТО. Він працював над чорновим варіантом ПДЧ для Альянсу, тому вважає, що нашій країні він не потрібен.
Фокус розбирався, як Україна бачить майбутню реінтеграцію Донбасу і Криму.