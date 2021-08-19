"До татар за чебуреками", — Зеленський про плани після деокупацію Криму

На Кримській платформі підніматимуть гуманітарні питання українського півострова, який Росія мілітаризувала.

Президент Володимир Зеленський пояснив, які кроки України вживає для деокупації Криму. Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським журналістам напередодні проведення саміту Кримської платформи.

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Журналістка телеканалу "Дім" Мілена Амеді поцікавилася, як закон про корінні народи допоможе звільнити Крим.

За словами президента, він періодично зустрічається з кримськими татарами, які виїжджають на материкову частину України, тому він знає про реакцію і потреби місцевих жителів Криму.

Володимир Зеленський не сумнівається, що закон про корінні народи "говорить саме кримським татарам, що це їхня земля, без натяків, а в реальних діях", а сам документ об'єднує проукраїнське суспільство на території півострова.

Глава держави також зазначив, що окупаційна влада Криму робить все, щоб роз'єднати суспільство на півострові. Тому Київ повинен робити все, щоб жителі анексованого півострова розуміли, що "тільки в Україні Крим буде щасливим".

"Я вважаю, що це (закон про корінні народи — ред.) об'єднує людей, що живуть саме там, розуміють, що це їхня земля, і про це не просто говорить президент, а закон уже прийнятий, і до речі, підписаний. Тому такі кроки, вони важливі, щоб ядро людей, які вважають Крим своєю землею і частиною України, що не розпадалося. Зате тимчасова місцева влада і Російська Федерація окремо роблять все, щоб створити кордон в кримському суспільстві, щоб розділити цих людей. Це зрозуміло. А ми повинні робити, навпаки, все для того, щоб там люди розуміли, що тільки в Україні Крим буде щасливим", — підкреслив Володимир Зеленський в спілкуванні з журналістами.

Коментуючи саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня, Володимир Зеленський назвав великою перемогою "підняти з колін" питання окупованого Криму, який зник з інформаційного простору. Глава держави також закликав суспільство дочекатися приїзду світових лідерів і результатів саміту за підсумками платформи, після чого Україна може робити якісь висновки.

Президент нагадав, що ще в 2019 році світові лідери не хотіли піднімати питання окупації Криму, запевняючи, що Захід ніколи не визнає анексію півострова. На Кримській платформі, як пояснив Зеленський, розглядатимуть гуманітарні питання "перлини української землі біля моря", яку росіяни перетворили на "мілітаризований острів", який має вигляд "авіаносця Російської Федерації з щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості — природної, екологічної, туристичної".

Главред "Української правди" Севгіль Мусаєва поцікавилася, куди Зеленський, перш за все, відправиться після деокупації Криму, на що глава держави назвав кілька своїх улюблених місць на півострові.

"О-о-о, у мене там багато місць. Чудове запитання. Хочу на Чорне наше море, дуже хочу. Напевно, мис Фіолент, а потім Кастрополь. Гурзуф. Але там завжди було дуже пафосно. Ми не їздили туди: дуже дорого. Хоча шампанське "Нове Світло" було непогане. Євпаторія прикольна, Феодосія прикольна. "Гліцинія", до речі, дуже цікаве місце. Ну, і на Ай-Петрі, до татар — за чебуреками", — підсумував президент у спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, як Володимир Зеленський розповів про свою любов до Криму. За словами президента, Крим ніколи не буде територією Російської Федерації, оскільки росіяни не підуть вмирати за окупований півострів.

Також Фокус розповідав, що Україна не зможе щорічно проводити Кримську платформу. Як попередили в МЗС, Київ не має можливості щороку проводити заходи подібного масштабу як саміт "Кримської платформи" в 2021 році, а саме захід можуть переформатувати в щорічний саміт під егідою ООН.