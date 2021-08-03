Росіяни не будуть любити Крим, як його любимо ми, — Зеленський (відео)

Президент з ностальгією згадав кримських рапанів і стрибки зі скель у море, якими він вражав майбутню дружину.

Крим ніколи не буде територією Російської Федерації, його повернення — лише питання часу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом".

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"Любиш цю країну — ти українець, не любиш — ти гість, мандрівник. Ті люди, які окупували півострів, ніколи не будуть любити Крим, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна, для тебе це море — це дитинство. Для тебе ці рапани — вони смачні. І ти, коли їси ці рапани, я шукаю — а де там пісочок? Тому що, в дитинстві було так на зубах. Це неможливо прищепити, це — моє, я цей Крим знаю", — розповів глава держави .

Далі президент розповів, як у роки своєї молодості відпочивав на півострові.

"Кастрополь, Жуківка, намет ... Стрибаєш із 14 метрів зі скелі ... Дивував свою майбутню дружину тоді: "Ось, дивись, як я можу!" Тряслися коліна, але стрибав", — поділився спогадами Зеленський.

Президент вважає, що росіяни не підуть "вмирати за Крим", якщо в цьому виникне необхідність.

"Це — моя земля, це не їхня земля. Вони не будуть тут. Їхні покоління тут рости не будуть і вмирати вони за нашу землю не будуть", — зазначив Зеленський.

Глава держави переконаний у тому, що Крим ніколи не буде російською територією.

"Просто ніколи. Не можна в голову прошити татарам і сказати: вас тут не було. Хоч історію перепишіть, хоч усі міста перейменуйте ... Це неможливо. Усі вони повернуться до себе додому. Питання часу", — резюмував Володимир Зеленський.

[ + – ] Фрагмент інтерв'ю Володимира Зеленського

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що метою проведення "Кримської платформи" є повернення анексованого Росією Криму під контроль України.

У березні 2021 року Володимира Зеленського затвердив стратегію деокупації Криму.

Також Зеленський заявляв, що Крим був серцем України, але "його вирвали".