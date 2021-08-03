Россияне не будут любить Крым, как его любим мы, – Зеленский (видео)

Президент с ностальгией вспомнил крымских рапанов и прыжки со скал в море, которыми он впечатлял будущую жену.

Крым никогда не будет территорией Российской Федерации, его возвращение – лишь вопрос времени. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Дом.

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"Любишь эту страну – ты украинец, не любишь – ты гость, путешественник. Те люди, которые оккупировали полуостров, никогда не будут любить Крым, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство. Для тебя эти рапаны – они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу – а где там песочек? Потому что, в детстве было так на зубах. Это невозможно привить, это – мое, я этот Крым знаю", – рассказал глава государства.

Далее президент рассказал, как в годы своей молодости отдыхал на полуострове.

"Кострополь, Жуковка, палатка… Прыгаешь с 14 метров со скалы… Удивлял свою будущую супругу тогда: "Вот, смотри, как я могу!" Тряслись колени, но прыгал", – поделился воспоминаниями Зеленский.

Президент считает, что россияне не пойдут "умирать за Крым", если в этом возникнет необходимость.

"Это – моя земля, это не их земля. Они не будут тут. Их поколения здесь расти не будут и умирать они за нашу землю не будут", – отметил Зеленский.

Глава государства убежден в том, что Крым никогда не будет российской территорией.

"Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарам и сказать: вас здесь не было. Хоть историю перепишите, хоть все города переименуйте… Это невозможно. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – резюмировал Владимир Зеленский.

[ + – ] Фрагмент интервью Владимира Зеленского

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что целью проведения "Крымской платформы" является возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

В марте 2021 года Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма.

Также Зеленский заявлял, что Крым был сердцем Украины, но "его вырвали".