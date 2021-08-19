"К татарам за чебуреками", — Зеленский о планах после деоккупации Крыма

На Крымской платформе, рассказал президент, будут поднимать гуманитарные вопросы украинского полуострова, который Россия милитаризировала.

Президент Владимир Зеленский объяснил, какие шаги Украина предпринимает для деоккупации Крыма. Об этом глава государства рассказал в интервью украинским журналистам накануне проведения саммита Крымской платформы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналистка телеканала Дом Милена Амеди поинтересовалась, как закон о коренных народах поможет освободить Крым.

По словам президента, он периодически встречается с крымскими татарами, которые выезжают на материковую часть Украины, поэтому он знает о реакции и потребностях местных жителей Крыма.

Владимир Зеленский не сомневается, что закон о коренных народах "говорит именно крымским татарам, что это их земля, без намеков, а в реальных действиях", а сам документ объединяет проукраинское общество на территории полуострова.

Глава государства также отметил, что оккупационные власти Крыма делают все, чтобы разъединить общество на полуострове. Поэтому Киев должен делать все, чтобы жители аннексированного полуострова понимали, что "только в Украине Крым будет счастливым".

"Я считаю, что это (закон о коренных народах — ред.) объединяет людей, живущих именно там, понимающих, что это их земля, и об этом не просто говорит президент, а закон уже принят, и кстати, подписан. Поэтому такие шаги, они важны, чтобы ядро людей, считающих Крым своей землей и частью Украины, не распадалось. Зато временные местные власти и Российская Федерация отдельно делают все, чтобы создать границу в крымском обществе, чтобы разделить этих людей. Это понятно. А мы должны делать, наоборот, все для того, чтобы там люди понимали, что только в Украине Крым будет счастливым", — подчеркнул Владимир Зеленский в общении с журналистами.

Комментируя саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа, Владимир Зеленский назвал большой победой "поднять с колен" вопрос оккупированного Крыма, который исчез из информационного пространства. Глава государства также призвал общество дождаться приезда мировых лидеров и результатов саммита по итогам платформы, после чего Украина может делать какие-то выводы.

Президент напомнил, что еще в 2019 году мировые лидеры не хотели поднимать вопрос оккупации Крыма, уверяя, что Запад никогда не признает аннексию полуострова. На Крымской платформе, как объяснил Зеленский, будут рассматривать гуманитарные вопросы "жемчужины украинской земли у моря", которую россияне превратили в "милитаризированный остров", который выглядит "как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности ‒ естественной, экологической, туристической".

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева поинтересовалась, куда Зеленский, прежде всего, отправится после деоккупации Крыма, на что глава государства назвал несколько своих любимых мест на полуострове.

"О-о-о, у меня там много мест. Прекрасный вопрос. Хочу на Черное наше море, очень хочу. Наверное, мыс Фиолент, а затем Кастрополь. Гурзуф. Но там всегда было очень пафосно. Мы не ездили туда: очень дорого. Хотя шампанское "Новый Свет" было неплохое. Евпатория прикольная, Феодосия прикольная. "Глициния", кстати, очень интересное место. Ну, и на Ай-Петри, к татарам ‒ за чебуреками", — подытожил президент в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, как Владимир Зеленский рассказал о своей любви к Крыму. По словам президента, Крым никогда не будет территорией Российской Федерации, поскольку россияне не пойдут умирать за оккупированный полуостров.

Также Фокус рассказывал, что Украина не сможет ежегодно проводить Крымскую платформу. Как предупредили в МИД, Киев не имеет возможности каждый год проводить мероприятия подобного масштаба, как саммит "Крымской платформы" в 2021 году, а самое мероприятие могут переформатировать в ежегодный саммит под эгидой ООН.