Україна виконала всі вимоги для членства в НАТО, — Волкер

Дипломат розробляв чорновий варіант ПДЧ для Альянсу, тому він вважає, що нашій країні План дій не потрібний.

Колишній спецпредставник Держдепу США в Україні та дипломат Курт Волкер в інтервʼю для "НВ" заявив, що ПДЧ Україні не принесе користі, бо Україна вже досягла всіх вимоги для вступу в НАТО.

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За словами Волкера, План дій щодо членства був створений для того, щоб допомогти іншим країнам досягти готовності до вступу в НАТО. В цей план входить: національні плани з наближення до стандартів НАТО, програми обмінів, тренінги та підготовки військових. Їх усіх Україна вже виконала, тому потреби в ПДЧ немає.

Країни-члени НАТО, на думку колишнього спецпредставника Держдепу США в Україні, використовують ПДЧ для України швидше як перешкоду.

"Що б я хотів бачити, так це те, що США й інші країни-учасниці Альянсу визначили, яким повинен бути подальший шлях в НАТО для України, замість того, щоб обговорювати, потрібен ПДЧ чи ні", — стверджує Волкер.

Він додав, що в 1999 році він був одним з тих, хто працював над чорновим варіантом документа ПДЧ. Через це у нього окрему думку з цього приводу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтервʼю журналістом заявив, що хоче почути від Байдена конкретику про ПДЧ з датами. Але в Альянсі заявили, що немає чіткого переліку критеріїв, після яких країна отримає ПДЧ або вступить до НАТО.