"Так чи ні": Зеленський хоче почути від Байдена конкретику щодо отримання ПДЧ в НАТО

Голова держави також закликав США надати економічну підтримку Україні. За його словами, МВФ і Білий дім повинні зрозуміти проблеми Києва, перш ніж висувати вимоги про "несправедливі" реформи.

Президент України Володимир Зеленський хоче від лідера США Джо Байдена почути конкретику в питанні надання Україні ПДЧ щодо вступу в НАТО.

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Про це голова держави заявив у спільному інтерв'ю журналістам Reuters, Associated Press і Agence France-Press.

За словами Зеленського, Джо Байден запевнив його, що не використовуватиме Україну в ролі торгу під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбудуться 16 червня в Женеві.

Президент також закликав Сполучені Штати надати економічну підтримку Україні, і звернувся до Джо Байдена і МВФ з проханням зрозуміти проблеми України, перш ніж висувати до його президентства вимоги про "несправедливі" реформи.

"Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ, мені б дуже хотілося отримати (від Байдена — ред.) конкретику — так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України", — підкреслив Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами.

Голова держави в інтерв'ю торкнувся теми конфлікту на Донбасі. Володимир Зеленський звернувся із закликом до союзників по НАТО прискорити процес вступу України в Альянс на фоні протистояння з РФ і розміщення російських військ на кордоні з нашою країною. Він попередив, що Кремль не відвів більшу частину військового угрупування.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Голова держави зазначив, що рівень воєнної загрози для України залишається високим і заявив, що Київ зробив усе для отримання ПДЧ НАТО.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку України. Представники "Великої сімки" не тільки підтримують суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, але і необхідність зміцнення демократичних інститутів.