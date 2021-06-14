Зеленский поблагодарил лидеров "Большой семерки" за поддержку Украины

Лидеры G7 заявили не только о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, но и необходимости укрепления демократических институтов страны.

Президент Владимир Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которую высказали в финальном коммюнике лидеры государств "Большой семерки" ("Группы семи", G7). Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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В итоговом документе саммита сказано о "поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Лидеры G7 призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию на оккупированном Крымском полуострове.

"Мы твердо остаемся на позиции, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", – говорится в коммюнике.

Участники саммита заявили о поддержке Нормандский переговорного процесса. Они призвали Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов, поощряя дальнейший прогресс в реформах", – заверили лидеры "Большой семерки".

Напомним, саммит G7 завершился 13 июня на английском полуострове Корнуолл. В течение трех дней лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждали судьбы мира, впервые за два года собравшись в очном формате.

Итогом переговоров стало объемное коммюнике, охватывающее темы от борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями до отношений с отдельными странами.

Президент США Джо Байден на саммите впервые встретился с королевой Великобритании Елизаветой II. Но перед встречей американский лидер нарушил королевский протокол.