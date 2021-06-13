"Не посредник, а сторона конфликта в Украине": страны G7 призвали РФ вывести войска из Крыма

Также Россию призвали уважать права человека и прекратить дестабилизировать ситуацию в мире.

Лидеры стран G7 по итогам трехдневного саммита в графстве Корнуолл в Великобритании призвали Россию действовать в соответствии с ее международными обязательствами и отвести свои войска и технику из Крыма и от границ с Украиной. Об этом говорится в тексте коммюнике.

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"Мы остаемся твердо убеждены, что РФ – сторона конфликта на востоке Украины, а не посредник", – говорится в сообщении.

Лидеры "Большой семерки" также призвали Москву и поддерживаемые ею вооруженные формирования к "конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия". Также они призвали РФ уважать права человека и прекратить дестабилизацию в мире.

Что касается Украины, то главы государств вновь подтвердили поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Они призвали Киев продолжать проводить реформы.

Во время саммита президент США Джо Байден обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель предстоящие переговоры главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Путиным. По его словам, такой формат общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим.

Напомним, комментируя слова Байдена, который согласился с утверждением, что Путин убийца, президент РФ в интервью телеканалу NBC сказал, что "таких обвинений слышал десятки".

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.