"Не посередник, а сторона конфлікту в Україні": країни G7 закликали РФ вивести війська з Криму

Також Росію закликали поважати права людини і припинити дестабілізувати ситуацію в світі.

Лідери країн G7 за підсумками триденного саміту в графстві Корнуолл у Великобританії закликали Росію діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань і відвести свої війська і техніку з Криму і від кордонів з Україною. Про це йдеться в тексті комюніке.

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"Ми залишаємося твердо переконані, що РФ — сторона конфлікту на сході України, а не посередник", — йдеться в повідомленні.

Лідери "Великої сімки" також закликали Москву і підтримувані нею збройні формування до "конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'ю". Також вони закликали РФ поважати права людини і припинити дестабілізацію в світі.

Що стосується України, то глави держав підтвердили підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Вони закликали Київ продовжувати проводити реформи.

Під час саміту президент США Джо Байден обговорював з канцлером Німеччини Ангелою Меркель майбутні переговори глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Байден проведе окрему прес-конференцію після зустрічі з президентом Росії Путіним. За його словами, такий формат спілкування "з вільною пресою" є найбільш відповідним.

Нагадаємо, коментуючи слова Байдена, який погодився з твердженням, що Путін вбивця, президент РФ в інтерв'ю телеканалу NBC сказав, що "таких звинувачень чув десятки".

Путін і Байден зустрінуться в Женеві 16 червня. Це буде перший американо-російський саміт з моменту переговорів Путіна з Трампом в Гельсінках в липні 2018 року.