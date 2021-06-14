Зеленський подякував лідерам "Великої сімки" за підтримку України

Лідери G7 заявили не тільки про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а й необхідність зміцнення демократичних інститутів країни.

Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яку висловили у фінальному комюніке лідери держав "Великої сімки" ("Групи семи", G7). Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

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У підсумковому документі саміту сказано про "підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Лідери G7 закликали Росію послабити напруженість і діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їх концентрацію на окупованому Кримському півострові.

"Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", — йдеться в комюніке.

Учасники саміту заявили про підтримку Нормандського переговорного процесу. Вони закликали Росію і збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання про припинення вогню.

"Ми підтверджуємо наші зусилля по зміцненню української демократії та інституцій, заохочуючи майбутній прогрес у реформах", — запевнили лідери "Великої сімки".

Нагадаємо, саміт G7 завершився 13 червня на англійському півострові Корнуолл. Протягом трьох днів лідери неформального об'єднання Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії обговорювали долю світу, вперше за два роки зібравшись в очному форматі.

Підсумком переговорів стало об'ємне комюніке, що охоплює теми від боротьби з коронавірусом і кліматичними змінами до відносин з окремими країнами.

Президент США Джо Байден на саміті вперше зустрівся з королевою Великобританії Єлизаветою II. Але перед зустріччю американський лідер порушив королівський протокол.