Байден нарушил королевский протокол во время встречи с Елизаветой II на саммите G7 (фото)
Нарушение, утверждают журналисты, никак не огорчило королеву Великобритании – она "сияла", общаясь с Байденом и его женой.
Президент США Джо Байден на саммите Большой семерки впервые встретился с королевой Великобритании Елизаветы II. Но перед встречей американский лидер нарушил королевский протокол. Об этом сообщает Daily Mail.
Кортеж Байдена, состоящий из 18 автомобилей прибыл к месту встречи с королевой через 5 минут после того, как туда прибыла Елизавета вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими и принцами Чарльзом и Камиллой.
Согласно королевскому протоколу все гости должны быть на своих местах до появления королевы. Также и покидать мероприятие можно лишь после ухода Елизаветы II. Однако, судя по фото в издании отмечают, что не похоже, чтобы Елизавета обижалась. Королева "сияла" от общения с Джо и Джилл Байденами.
Отмечается, что встреча с Байденом станет для королевы Великобритании первым крупным событием после смерти ее мужа принца Чарльза.
Напомним, на саммите G7 герцогиня Кейт Миддлтон проведет совместный семинар с женой Байдена.