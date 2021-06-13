Байден нарушил королевский протокол во время встречи с Елизаветой II на саммите G7 (фото)

Нарушение, утверждают журналисты, никак не огорчило королеву Великобритании – она "сияла", общаясь с Байденом и его женой.

Президент США Джо Байден на саммите Большой семерки впервые встретился с королевой Великобритании Елизаветы II. Но перед встречей американский лидер нарушил королевский протокол. Об этом сообщает Daily Mail.

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Кортеж Байдена, состоящий из 18 автомобилей прибыл к месту встречи с королевой через 5 минут после того, как туда прибыла Елизавета вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими и принцами Чарльзом и Камиллой.

[ + – ] Кортеж Байдена Фото: AP Photo

Согласно королевскому протоколу все гости должны быть на своих местах до появления королевы. Также и покидать мероприятие можно лишь после ухода Елизаветы II. Однако, судя по фото в издании отмечают, что не похоже, чтобы Елизавета обижалась. Королева "сияла" от общения с Джо и Джилл Байденами.

Фото: PA Media

Отмечается, что встреча с Байденом станет для королевы Великобритании первым крупным событием после смерти ее мужа принца Чарльза.

Фото: PA Media

Напомним, на саммите G7 герцогиня Кейт Миддлтон проведет совместный семинар с женой Байдена.