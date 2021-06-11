Кейт Миддлтон встретится с женой Байдена во время саммита "Большой семерки"

Для герцогини Кэмбриджской это будет уже третья встреча с первой леди США. Ранее она дважды встречалась с Мишель Обамой.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон проведет совместный семинар с женой президента США Джилл Байден по расширению прав и возможностей женщин в рамках саммита G7, который стартует сегодня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии, пишут британские СМИ.

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Для 39-летней герцогини Кэмбриджской это будет уже третья встреча с первой леди США. В 2011 и 2016 году она вместе с мужем встречалась с Бараком и Мишель Обамой.

По сообщению CNN, Кейт и Джилл также собираются совершить поездку в школу в Корнуолле в рамках их встречи сегодня же.

Саммит "Большой семерки" с участием США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии в этом году принимает Великобритания. Он продлится до 13 июня, а в качестве гостей на него приглашены ЮАР, Индия, Австралия и Южная Корея. Встреча лидеров этих стран будет посвящена восстановлению мировой экономики после пандемии, экономическим вызовам, а также обсуждению "безответственного и дестабилизирующего" поведения России.

На саммит приедет и королева Елизавета II, которую будут сопровождать принц Чарльз с супругой Камиллой, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Члены королевской семьи посетят ряд мероприятий, в том числе прием лидеров G7 в Eden Project в пятницу вечером, который устраивают монархи. Уильям и Кейт присоединятся к королеве, принцу Уэльскому и герцогине Корнуоллской на приеме.

Это будет первый раз, когда герцог и герцогиня Кембриджские посетят официальные мероприятия саммита G7, что станет еще одной вехой в их продвижении в качестве старших членов королевской семьи.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетят официальные мероприятия саммита G7 Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

В свою очередь принц Чарльз проведет дополнительный прием, на котором он расскажет о своей "инициативе по устойчивому развитию рынков".

В воскресенье президент Байден и его жена Джилл отправятся в Виндзорский замок на аудиенцию у королевы, это будет первая встреча Байдена и Елизаветы II с тех пор, как он стал президентом.

Как известно, влияние Кейт Миддлтон при дворе заметно растет, и это поняла даже Меган Маркл, которая раньше недооценивала жену принца Уильяма. Так, недавно она якобы тайно позвонила герцогине Кэмбриджской в надежде наладить отношения с королевской семьей, поскольку побаивается остаться без титулов. Кейт же в свою очередь предпочитает оставаться в стороне от "секретных разговоров" и посоветовала Меган и Гарри перестать выплескивать вспышки гнева в СМИ.

По словам инсайдеров, Кейт все же не теряет надежды помирить мужа с его братом.