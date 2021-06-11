Кейт Міддлтон зустрінеться з дружиною Байдена під час саміту "Великої сімки"

Для герцогині Кембриджської це буде вже третя зустріч із першою леді США. Раніше вона двічі зустрічалася з Мішель Обамою.

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон проведе спільний семінар із дружиною президента США Джилл Байден щодо розширення прав і можливостей жінок у рамках саміту G7, який стартує сьогодні на курорті карбасах-Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії, пишуть британські ЗМІ.

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Для 39-річної герцогині Кембриджської це буде вже третя зустріч із першою леді США. У 2011 та 2016 роках вона разом із чоловіком зустрічалася з Бараком і Мішель Обамою.

За повідомленням CNN, Кейт і Джилл також збираються здійснити поїздку в школу в графстві Корнуолл у рамках їхньої зустрічі сьогодні ж.

Саміт "Великої сімки" за участю США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії цьогоріч приймає Великобританія. Він триватиме до 13 червня, а як гості на нього запрошені ПАР, Індія, Австралія та Південна Корея. Зустріч лідерів цих країн буде присвячена відновленню світової економіки після пандемії, економічним викликам, а також обговоренню "безвідповідальної і дестабілізаційної" поведінки Росії.

На саміт приїде і королева Єлизавета II, яку супроводжуватимуть принц Чарльз із дружиною Каміллою, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон. Члени королівської сім'ї відвідають низку заходів, зокрема прийом лідерів G7 в Eden Project у п'ятницю ввечері, який влаштовують монархи. Вільям і Кейт приєднаються до королеви, принца Уельського та герцогині Корнуольської на прийомі.

Це буде перший раз, коли герцог і герцогиня Кембриджські відвідають офіційні заходи саміту G7, що стане ще однією віхою в їхньому просуванні як старших членів королівської сім'ї.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше відвідають офіційні заходи саміту G7 Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Зі свого боку принц Чарльз проведе додатковий прийом, на якому він розповість про свої "ініціативи зі сталого розвитку ринків".

У неділю президент Байден і його дружина Джилл вирушать у Віндзорський замок на аудієнцію у королеви, це буде перша зустріч Байдена та Єлизавети II з тих пір, як він став президентом.

Як відомо, вплив Кейт Міддлтон при дворі помітно зростає, і це зрозуміла навіть Меган Маркл, яка раніше недооцінювала дружину принца Вільяма. Так, нещодавно вона нібито таємно зателефонувала герцогині Кембриджській в надії налагодити стосунки з королівською родиною, оскільки побоюється залишитися без титулів. Кейт же зі свого боку вважає за краще залишатися в стороні від "секретних розмов" і порадила Меган і Гаррі припинити виплескувати спалахи гніву в ЗМІ.

За словами інсайдерів, Кейт все ж не втрачає надії помирити чоловіка з його братом.