Байден порушив королівський протокол під час зустрічі з Єлизаветою II на саміті G7 (фото)

Порушення, стверджують журналісти, ніяк не засмутило королеву Великобританії — вона "сяяла", спілкуючись з Байденом і його дружиною.

Президент США Джо Байден на саміті Великої сімки вперше зустрівся з королевою Великобританії Єлизавети II. Але перед зустріччю американський лідер порушив королівський протокол. Про це повідомляє Daily Mail.

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Кортеж Байдена, що складається з 18 автомобілів прибув до місця зустрічі з королевою через 5 хвилин після того, як туди прибула Єлизавета разом з герцогом і герцогинею Кембриджськими та принцами Чарльзом і Каміллою.

[ + – ] кортеж Байдена Фото: AP Photo

Згідно з королівським протоколом всі гості повинні бути на своїх місцях до появи королеви. Також і залишати захід можна лише після відходу Єлизавети II. Однак, судячи з фото в виданні відзначають, що не схоже, щоб Єлизавета ображалася. Королева "сяяла" від спілкування з Джо і Джилл Байденом.

Відзначається, що зустріч з Байденом стане для королеви Великобританії першим великим подією після смерті її чоловіка принца Чарльза.

Нагадаємо, на саміті G7 герцогиня Кейт Міддлтон проведе спільний семінар з дружиною Байдена.