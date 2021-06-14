"Да или нет": Зеленский хочет услышать от Байдена конкретику по получению ПДЧ в НАТО

Глава государства также призвал США и оказать экономическую поддержку Украине. По его словам, МВФ и Белый дом должны понять проблемы Киева, прежде чем предъявлять требования о "несправедливых" реформах.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет от лидера США Джо Байдена услышать конкретику в вопросе предоставления Украине ПДЧ по вступлению в НАТО.

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Об этом глава государства заявил в совместном интервью журналистам Reuters, Associated Press и Agence France-Press.

По словам Зеленского, Джо Байден заверил его, что не будет использовать Украину в качестве торга во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июня в Женеве.

Президент также призвал Соединенные Штаты оказать экономическую поддержку Украине, и обратился к Джо Байдену и МВФ понять проблемы Украины, прежде чем предъявлять к его президентству требования о "несправедливых" реформах.

"Если мы говорим о НАТО и ПДЧ, мне бы очень хотелось получить (от Байдена — ред.) конкретику — да или нет. Мы должны получить четкие даты и вероятность этого для Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский в общении с журналистами.

Глава государства в интервью затронул тему конфликта на Донбассе. Владимир Зеленский обратился с призывом к союзникам по НАТО ускорить процесс вступления Украины в Альянс на фоне противостояния с РФ и размещения российских войск на границе с нашей страной. Он предупредил, что Кремль не отвел большую часть военной группировки.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства отметил, что уровень военной угрозы для Украины остается высоким и заявил, что Киев сделал все для получения ПДЧ НАТО.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины. Представители "Большой семерки" не только о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, но и необходимости укрепления демократических институтов.