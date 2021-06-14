Уровень военной угрозы для Украины остается высоким, – Зеленский

В беседе с Борисом Джонсоном глава государства заявил, что Украина сделала все для получения ПДЧ НАТО.

В понедельник, 14 июня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский рассказал Джонсону об актуальной ситуации, сложившейся с безопасностью на востоке Украины и у ее государственных границ.

"Полный отвод российских войск не состоялся, уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким", – цитирует пресс-служба главу государства.

Также Зеленский в очередной раз отметил важность перспективы для Украины членства в Североатлантическом Альянсе, которая, по его словам, в условиях сложных вызовов безопасности продолжает движение по пути реформ.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий по членству. Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого обсудил с руководителем Альянса вопросы безопасности на Донбассе и сохранение военной угрозы со стороны РФ из-за скопления российских войск около границы с Украиной.

В интервью для американского сетевого издания Axios глава государства призвал НАТО немедленно решить вопрос вступления Украины в Альянс.

Также Зеленский заявлял, что НАТО – единственный путь к окончанию войны в Донбассе.