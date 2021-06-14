Рівень військової загрози для України залишається високим, — Зеленський

У бесіді з Борисом Джонсоном глава держави заявив, що Україна зробила все для отримання ПДЧ НАТО.

У понеділок, 14 червня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський розповів Джонсону про актуальну ситуацію, що склалася з безпекою на сході України та біля її державних кордонів.

"Повне відведення російських військ не відбулося, рівень військової загрози для нашої держави залишається високим", — цитує прес-служба главу держави.

Також Зеленський учергове наголосив на важливості перспективи для України членства в Північноатлантичному Альянсі, яка, за його словами, в умовах складних викликів безпеки продовжує рух по шляху реформ.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери і союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якого обговорив з керівником Альянсу питання безпеки на Донбасі і збереження військової загрози з боку РФ через скупчення російських військ біля кордону з Україною.

В інтерв'ю для американського мережевого видання Axios глава держави закликав НАТО негайно вирішити питання вступу України в Альянс.

Також Зеленський заявляв, що НАТО — єдиний шлях до закінчення війни в Донбасі.