Зеленский обговорил с генсеком НАТО российскую агрессию

Разговор со Столтенбергом состоялся в преддверии саммита НАТО 14 июня, на котором Зеленский ожидает "подтверждения политики открытых дверей Альянса".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает сайт Офиса президента.

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Глава государства обсудил с руководителем Альянса вопросы безопасности на Донбассе и сохранение военной угрозы со стороны РФ из-за скопления российских войск около границы с Украиной. Также Зеленский выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня будут предметно обсуждены действенные шаги по сдерживанию российской агрессии.

"Президент Украины поблагодарил Генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – говорится в заявлении.

Зеленский в телефонной беседе подчеркнул, что для Украины важно подтверждение на саммите НАТО в этом году политики "открытых дверей" Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО в 2008 году относительно Плана действий по членству в Альянсе.

Также глава государства проинформировал Столтенберга о реформах в сфере безопасности и обороны, а также поблагодарил за поддержку НАТО в имплементации этих реформ.

Следует отметить, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в НАТО. По словам Блинкена, Украина и США работают в вопросе интеграции практически на ежедневной основе, а для ПДЧ необходим больший консенсус среди других стран Альянса.

Ранее в пресс-релизе после разговора президента США Джо Байдена и Зеленского был изменен текст в части слов американского президента по вступлению Украины в НАТО. Перед разговором Зеленский в интервью заявил, что вопрос вступления в НАТО нужно решить немедленно так как на кону украинская независимость.