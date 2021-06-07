"На кону независимость" - Зеленский призвал немедленно решить вопрос вступления Украины в НАТО

"Нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно", - считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно решить вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью для американского сетевого издания Axios.

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По словам президента, если Украину действительно хотят видеть в Альянсе, то нет смысла откладывать решение вопроса на будущее. А ПДЧ должно стать реальным сигналом в том, что Украину видят будущим членом НАТО.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — заявил Зеленский.

Также глава государства добавил, что лично он верит в членство Украины в НАТО в будущем, но украинцы теряют веру в это и это большая проблема. Поэтому Украина должна становится актором на международной арене, чтобы самостоятельно отстаивать собственные приоритеты.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что он "удивлен и разочарован" решением Байдена по Северному потоку-2, но он все равно верит в то, что газопровод не будет запущен.

Фокус разбирался, каковы шансы Украины попасть в НАТО.