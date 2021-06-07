"На кону незалежність" — Зеленський закликав негайно вирішити питання вступу України в НАТО

"Немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно", — вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський закликає негайно вирішити питання вступу України в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю для американського мережевого видання Axios.

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За словами президента, якщо Україну дійсно хочуть бачити в Альянсі, то немає сенсу відкладати вирішення питання на майбутнє. А ПДЧ має стати реальним сигналом у тому, що Україну бачать майбутнім членом НАТО.

"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми у небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", — заявив Зеленський.

Також глава держави додав, що особисто він вірить у членство України в НАТО у майбутньому, але українці втрачають віру в це і це велика проблема. Тому Україна повинна стати актором на міжнародній арені, щоб самостійно відстоювати власні пріоритети.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що він "здивований і розчарований" рішенням Байдена по Північному потоку-2, але він все одно вірить у те, що газопровід не буде запущений.

Фокус розбирався, які шанси України потрапити в НАТО.