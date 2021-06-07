Зеленский "удивлен и разочарован" последним решением Байдена в отношении СП-2

Президент Украины тем не менее считает Байдена "баскетболистом Джорданом" в политике – тот умел убаюкивать соперников "ложным чувством победы".

В Украине были "очень неприятно удивлены" решением США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью американскому сетевому изданию Axios. Беседа велась по Zoom.

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"Я искренне полагал, что, когда дело касалось "Северного потока – 2", США были последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены", – отметил он.

Зеленский также сказал о непонимании того, почему об этом решении американская сторона не предупредила Украину заранее. "Помимо самого решения вторым сюрпризом стал тот факт, что я узнал об нем из прессы", – пояснил он. Президент Украины считает, что "отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Случившееся, по словам Зеленского, снижает уверенность Киева в поддержке со стороны Вашингтона.

При этом Зеленский по-прежнему убежден, что Байден "определенно может быть прагматичным, содержательным и достаточно умным в отношениях с Российской Федерацией".

Он добавил, что "уверен" в том, что Байден все еще может остановить трубопровод. "В конце концов, я все еще верю, что Байден – это Джордан в политике", – сказал Зеленский. Он вспомнил, как баскетболист Майкл Джордан убаюкивал соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".

"Если это не так, будет очень жаль не только для меня, – сказал он. – Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над Соединенными Штатами".

Госдепартамент США в ответе на запрос Axios сообщил: "Госдепартамент регулярно взаимодействовал с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока – 2". Перед передачей последнего отчета Конгрессу Госдепартамент уведомил посла Украины в Вашингтоне и высокопоставленных чиновников в Киеве, в том числе главу администрации президента о содержании отчета".

Там добавили, что администрация президента США намерена продолжать консультации с Украиной и "продолжать оказывать давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток – 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности".

"Мы также приветствуем прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по поводу их озабоченности", – подчеркнули в Госдепе.

Зеленский в интервью сказал, что понимает важность отношений США и Германии, но спросил: "Сколько жизней украинцев стоят эти отношения?".

Напомним, утром, 4 июня, завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2", работа по второй нитке продолжается. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с аннексией Крыма. По его словам, Кремль использует газопровод в качестве козыря, чтобы сохранить контроль над Донбассом.