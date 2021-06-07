Зеленський "здивований і розчарований" останнім рішенням Байдена щодо ПП-2

Президент України все ж вважає Байдена "баскетболістом Джорданом" в політиці — той умів заколисувати суперників "помилковим відчуттям перемоги".

В Україні були "дуже неприємно здивовані" рішенням США відмовитися від введення санкцій стосовно компанії Nord Stream 2 AG, що є оператором проекту газопроводу "Північний потік — 2". Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському мережевому виданню Axios. Бесіда велася по Zoom.

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"Я щиро вважав, що, коли справа стосувалася "Північного потоку — 2", США були останнім оплотом. Саме тому ми були дуже неприємно здивовані", — зазначив він.

Зеленський також сказав про нерозуміння того, чому про це рішення американська сторона не попередила Україну заздалегідь. "Крім самого рішення другим сюрпризом став той факт, що я дізнався про нього з преси", — пояснив він. Президент України вважає, що "відносини між стратегічними партнерами повинні бути прямими".

Те, що сталося, за словами Зеленського, знижує впевненість Києва у підтримці з боку Вашингтона.

При цьому Зеленський як і раніше переконаний, що Байден "безумовно може бути прагматичним, змістовним і досить розумним у відносинах з Російською Федерацією".

Він додав, що "впевнений" у тому, що Байден все ще може зупинити трубопровід. "Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден — це Джордан в політиці", — сказав Зеленський. Він згадав, як баскетболіст Майкл Джордан заколисував суперників "помилковим відчуттям перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".

"Якщо це не так, буде дуже шкода не тільки для мене, — сказав він. — Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінний шанс переважати над Сполученими Штатами".

Держдепартамент США у відповіді на запит Axios повідомив: "Держдепартамент регулярно взаємодіяв з українськими офіційними особами щодо "Північного потоку — 2". Перед передачею останнього звіту Конгресу Держдепартамент повідомив посла України у Вашингтоні та високопоставлених чиновників у Києві, зокрема главу адміністрації президента про зміст звіту".

Там додали, що адміністрація президента США має намір продовжувати консультації з Україною і "продовжувати чинити тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік — 2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки".

"Ми також вітаємо пряму взаємодію України з урядом Німеччини щодо їх заклопотаності", — підкреслили в Держдепі.

Зеленський в інтерв'ю сказав, що розуміє важливість відносин США і Німеччини, але запитав: "Скільки життів українців коштують ці відносини?".

Нагадаємо, вранці, 4 червня, завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік — 2", робота по другій нитці триває. Про це сказав президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Раніше Зеленський порівняв "Північний потік — 2" з анексією Криму. За його словами, Кремль використовує газопровід як козир, щоб зберегти контроль над Донбасом.