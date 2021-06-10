Зеленський обговорив з генсеком НАТО російську агресію

Розмова зі Столтенбергом відбулася напередодні саміту НАТО 14 червня, на якому Зеленський очікує "підтвердження політики відкритих дверей Альянсу".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це в четвер, 10 червня, повідомляє сайт Офісу президента.

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Голова держави обговорив з керівником Альянсу питання безпеки на Донбасі і збереження військової загрози з боку РФ через скупчення російських військ біля кордону з Україною. Також Зеленський висловив надію, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно обговорені дієві кроки щодо стримування російської агресії.

"Президент України подякував Генеральному секретареві за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", — йдеться в заяві.

Зеленський у телефонній бесіді підкреслив, що для України важливе підтвердження на саміті НАТО в цьому році політики "відкритих дверей" Альянсу і дії рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році щодо Плану дій щодо членства в Альянсі.

Також голова держави поінформував Столтенберга про реформи у сфері безпеки та оборони, а також подякував за підтримку НАТО в імплементації цих реформ.

Варто зазначити, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО. За словами Блінкена, Україна і США працюють у питанні інтеграції практично на щоденній основі, а для ПДЧ необхідний більший консенсус серед інших країн Альянсу.

Раніше в пресрелізі після розмови президента США Джо Байдена і Зеленського був змінений текст у частині слів американського президента щодо вступу України в НАТО. Перед розмовою Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що питання вступу в НАТО потрібно вирішити негайно, оскільки на кону українська незалежність.