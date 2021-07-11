Украина выполнила все требования для членства в НАТО, - Волкер

Дипломат разрабатывал черновой вариант ПДЧ для Альянса, поэтому он считает, что нашей стране План действий не нужен

Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине и дипломат Курт Волкер в интервью для "НВ" заявил, что ПДЧ Украине не принесет пользы так как Украина уже достигла всех требования для вступления в НАТО.

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По словам Волкера, План действий по членству был создан для того, чтобы помочь другим странам достичь готовности к вступлению в НАТО. В этот план входит: национальные планы по приближению к стандартам НАТО, программы обменов, тренинги и подготовки военных. Их всех Украина уже выполнила, поэтому нужды в ПДЧ нет.

Страны-члены НАТО, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США в Украине, используют ПДЧ для Украины скорее как препятствие.

"Что бы я хотел видеть, так это то, что США и другие страны-участницы Альянса определили, каким должен быть дальнейший путь в НАТО для Украины, вместо того, чтобы обсуждать, нужен ПДЧ или нет", — утверждает Волкер.

Он добавил, что в 1999 году он был одним из тех, кто работал над черновым вариантом документа ПДЧ. Из-за этого у него особое мнение на этот счет.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью журналистом заявил, что хочет услышать от Байдена конкретику о ПДЧ с датами. Но в Альянсе заявили, что нет четкого перечня критериев, после которых страна получит ПДЧ или вступит в НАТО.