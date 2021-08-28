Бойовики накрили артилерією Авдіївку: "УЗ" обмежує рух поїздів (фото, відео)

Востаннє вогонь по території міста бойовики відкривали у 2017 році. В результаті атаки один боєць отримав поранення.

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів до Авдіївки до 30 серпня включно. Потяги Київ-Авдіївка і Дніпро-Авдіївка їхатимуть до Покровська. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Через артилерійських обстрілів збройних формувань Російської Федерації поряд з Авдіївки обмежили рух. Пасажирів з Покровська в Авдіївку і назад будуть доставляти автобусами.

Рух приміських поїздів обмежать до станції Очеретне.

Потяг №136 Київ-Авдіївка і №826 Дніпро Авдіївка їхатимуть до Покровська, звідти пасажирів доставлятимуть автобусами у Авдіївку.

Вранці, 28 серпня бойовики обстріляли місто вперше з 2017 року. Співробітники станції та пасажири були евакуйовані в укриття. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомляють в оперативно-тактичному угрупованню "Схід", в результаті обстрілу один військовий отримав проникаюче осколкове поранення. Його стан здоров'я задовільний. Інформацію про обстріл передала українська сторона СЦКК в ОБСЄ.

Проросійські бойовики обстріляли двічі Авдіївку, як повідомляють в ООС, артилерійський вогонь відкривали о 6:30 і о 9:00 ранку. Обстріляна цивільна інфраструктура. Застосовувалися гаубиці 122 мм калібру та 120 мм міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, знищено три легкових автомобілі, невеликі пошкодження отримали три вантажні машини. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 60 влучень по Авдіївці. Вогонь вівся по одній з бригад, що базується в тилу.

Нагадаємо, в серпні через обстріли бойовиків загинуло вже 8 українських військових.

Раніше Курт Волкер розповів про зростаючий ризик вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу.