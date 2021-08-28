Боевики накрыли артиллерией Авдеевку: "УЗ" ограничивает движение поездов (фото, видео)

В последний раз огонь по территории города боевики открывали в 2017 году. В результате атаки один боец получил ранение.

"Укрзализныця" ограничила движение поездов до Авдеевки до 30 августа включительно. Поезда Киев-Авдеевка и Днепр-Авдеевка будут ехать до Покровска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Из-за артиллерийских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации рядом с Авдеевкой ограничили движение. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов ограничат до станции Очеретное.

Поезд №136 Киев-Авдеевка и №826 Днепро-Авдеевка будут доезжать до Покровска, оттуда пассажиров будут отправлять автобусами в Авдеевку.

Утром, 28 августа боевики обстреляли город впервые с 2017 года. Сотрудники станции и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Обошлось без пострадавших.

Как сообщают в оперативно-тактической группировке "Восток", в результате обстрела один военный получил проникающее осколочное ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное. Информацию об обстреле передала украинская сторона СЦКК в ОБСЕ.

Пророссийские боевики обстреляли дважды Авдеевку, как сообщают в ООС, артиллерийский огонь открывали в 6:30 и в 9:00 утра. Обстреляна гражданская инфраструктура. Применялись гаубицы 122 мм калибра и 120 мм минометы. Украинские военные открывали огонь в ответ.

По информации главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, уничтожено два легковых автомобиля, небольшие повреждения получил один грузовик. Зафиксировано свыше 60 попаданий по Авдеевке. Огонь велся по одной из бригад, базирующейся в тылу.

Напомним, в августе из-за обстрелов боевиков погибло уже 8 украинских военных.

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