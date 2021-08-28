Артиллерийский обстрел Авдеевки: количество пострадавших бойцов ВСУ увеличилось (фото)

С помощью обстрелов прифронтовой части города, уверяют в украинской делегации ТКГ, боевики хотели спровоцировать ВСУ и сорвать поездку Зеленского в Вашингтон.

В ходе сегодняшнего обстрела со стороны пророссийских боевиков по Авдеевке пострадали 8 украинских бойцов. Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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Оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минометов и артиллерии калибра 120 и 122 мм. В пресс-службе делегации отметили, что пророссийские боевики игнорировали требования СЦКК о прекращении огня по прифронтовой Авдеевке.

Бойцы ВСУ, как рассказывают в украинской делегации в ТКГ, открыли ответный огонь на обстрелы и провокации со стороны противника, в ходе которых пострадали восемь наших военнослужащих.

Обстрелом прифронтовой Авдеевки боевики хотели спровоцировать ВСУ на неадекватный ответ, чтобы на международном уровне сообщить об "агрессивных действиях Украины" в зоне проведения ООС и попытаться сорвать встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом.

"По линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ. Созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуем ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих", — добавили в пресс-службе.

Украинская делегация ТКГ также предупредила украинцев, что на фоне предстоящей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена оккупационные войска могут прибегнуть к новым провокациям и обстрелам.

[ + – ] Боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии [ + – ] Боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии [ + – ] Боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку. Из-за обстрелов "Укрзализныця" ограничила движение поездов с прифронтовой Авдеевкой. Сегодняшний обстрел Авдеевки стал первым с 2017 года, когда боевики открывали огонь по территории города.

Также Фокус рассказывал, в августе в зоне ООС погибли восемь украинских бойцов. Последняя боевая потеря ВСУ на Донбассе была зафиксирована 27 августа, когда боевики обстреливали позиции сил ООС в зоне ответственности ОТГ "Восток".