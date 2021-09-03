"Куля увійшла в скронево-тім'яну область": стало відомо стан пораненого бійця в зоні ООС

Українського військового поранив ворожий снайпер 29 серпня, він перебуває в штучній комі й на апараті ШВЛ.

29 серпня в результаті снайперського вогню військовослужбовець отримав важке поранення. За його життя борються в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Про це повідомляє АрміяInform.

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Як повідомив гендиректор лікарні Сергій Риженко, куля потрапила в голову бійцеві.

"Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, і діаметрально вийшла з іншого боку черепа. Відразу з позиції, після надання першої медичної допомоги, організовано евакуацію в лікарню Мечникова", — розповів Риженко.

Стан військового важкий: його ввели в медикаментозну кому. Військовослужбовець перебуває на апараті штучного вентилювання легенів. Йому зробили важку та тривалу операцію.

Через п'ять днів стан бійця стабілізується.

"Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова піклуються про воїна, як про рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, хворобливих переживань і боротьби за життя молодого героя", — підкреслив гендиректор.

Повідомляється, що поранений боєць служив у складі окремої механізованої бригади. Йому 27 років, і звуть його Андрій. Він сирота, у нього є тільки сестра.

Згідно з даними ООС, 29 серпня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 9 разів. Двоє бійців отримали поранення.

Нагадаємо, за серпень у зоні ООС загинуло 9 військових. А 28 серпня бойовики накрили артилерією Авдіївку.