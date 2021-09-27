Можуть вести вогонь у відповідь: Залужний повернув на лінію фронту всі контрснайперські групи

За словами головнокомандувача ЗСУ, в зоні ООС застосовують усі засоби: тепловізори, гвинтівки, камери нічного бачення та радари.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів про контрснайперську діяльність Збройних сил у зоні ООС.

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За словами Залужного, всі снайпери, всі гвинтівки, всі тепловізори, всі камери нічного бачення працюють на передовій.

"Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які в нас є, зараз на передовій", — заявив головнокомандувач.

При цьому він додав, що західні радари, які поставлені Заходом, використовуються частково, а не масово. Це пов'язано з особливостями комплексів, переданих Україні.

Також за словами Валерія Залужного, у бійців ВСУ немає заборони на відкриття вогню у відповідь на обстріли окупаційних формувань Російської Федерації. Командири в праві на місці приймати рішення про відкриття вогню без звернення "наверх".

Нагадаємо, в інтерв'ю Залужний заявляв, що в українській армії модернізовано вже 50% танків.

3 вересня стало відомо стан пораненого бійця в зоні ООС від кулі снайпера. Боєць перебуває в штучній комі та на апараті ШВЛ.