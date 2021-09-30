Окупанти вбили сьомого українського бійця на Донбасі з початку вересня

Військовослужбовець незаконно отримав несумісне з життям поранення в результаті прицільного обстрілу позицій ООС. ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.

У четвер, 30 вересня, російсько-окупаційні формування вбили українського військового на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

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"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", — йдеться в повідомленні.

У вересні 2021 року в російсько-українській війні загинули семеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня; Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня; Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня; Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня; Дем'ян Данилов (1997 року народження) — загинув 13 вересня; Молостов Віктор Михайлович — загинув 26 вересня; Військовослужбовець ЗСУ — загинув 30 вересня.

Із початку поточної доби бойовики порушили режим припинення вогню три рази, один раз застосувавши заборонене Мінською угодою озброєння.

Окупант вів обстріл:

Біля Новотошківського (Луганська обл.) — із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Неподалік від Кам'янки (Донецька обл.) — з артилерії калібру 122 мм;

Поруч із Попасною (Луганська обл.) — з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відповідали на вогонь бойовиків, чим змусили їх припинити обстріли, додали представники ООС.

Нагадаємо, 28 вересня проросійські бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє українських бійців отримали поранення.

Також Фокус повідомляв, що рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у зону ООС повернули всі контрснайперські групи.