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Воєнний фокус Напруга на українсько-російському кордоні

Окупанти вбили сьомого українського бійця на Донбасі з початку вересня

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ООС, ЗСУ, Донбас
Фото: ЗСУ | На Донбасі проросійські бойовики вбили українського бійця

Військовослужбовець незаконно отримав несумісне з життям поранення в результаті прицільного обстрілу позицій ООС. ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.

У четвер, 30 вересня, російсько-окупаційні формування вбили українського військового на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", — йдеться в повідомленні.

У вересні 2021 року в російсько-українській війні загинули семеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

  1. Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня;
  2. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня;
  3. Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня;
  4. Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня;
  5. Дем'ян Данилов (1997 року народження) — загинув 13 вересня;
  6. Молостов Віктор Михайлович — загинув 26 вересня;
  7. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 30 вересня.

Із початку поточної доби бойовики порушили режим припинення вогню три рази, один раз застосувавши заборонене Мінською угодою озброєння.

Окупант вів обстріл:

  • Біля Новотошківського (Луганська обл.) — із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • Неподалік від Кам'янки (Донецька обл.) — з артилерії калібру 122 мм;
  • Поруч із Попасною (Луганська обл.) — з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відповідали на вогонь бойовиків, чим змусили їх припинити обстріли, додали представники ООС.

Нагадаємо, 28 вересня проросійські бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє українських бійців отримали поранення.

Також Фокус повідомляв, що рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у зону ООС повернули всі контрснайперські групи.