RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Напруга на українсько-російському кордоні

Обстрілювали з гранатометів. Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

85
Донбас, війна, обстріл
Фото: Слово і Діло | На Донбасі проросійські бойовики поранили двох українських військових

Проросійські бойовики також застосували проти бійців ЗСУ стрілецьку зброю. Наразі поранені перебувають у госпіталі.

З початку доби вівторка, 28 вересня, російсько-окупаційні формування тричі обстріляли позиції українських військових, унаслідок чого поранення отримали двоє бійців Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Вночі та вранці бойовики вели обстріл:

  • у напрямку Кримського — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • неподалік від села Павлопіль (Донецька обл.) — зі станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок двоє українських бійців отримали вогнепальні поранення, наразі вони госпіталізовані. У штабі ООС стан військових оцінили як "задовільний".

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь, чим змусили супротивника припинити обстріли", — додали в пресслужбі.

Зазначимо, що з початку вересня в російсько-українській війні загинули шестеро бійців ЗСУ:

  1. Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня.
  2. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня.
  3. Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня.
  4. Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня.
  5. Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня.
  6. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 26 вересня.

Минулого тижня на Донбасі російсько-окупаційні формування застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Йдеться про міномети калібру 120 мм. Тоді внаслідок обстрілу поранення отримали два українські солдати.

Також Фокус повідомляв, що за серпень на війні загинули 9 військовослужбовців ЗСУ.