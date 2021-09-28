Обстрілювали з гранатометів. Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

Проросійські бойовики також застосували проти бійців ЗСУ стрілецьку зброю. Наразі поранені перебувають у госпіталі.

З початку доби вівторка, 28 вересня, російсько-окупаційні формування тричі обстріляли позиції українських військових, унаслідок чого поранення отримали двоє бійців Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Вночі та вранці бойовики вели обстріл:

у напрямку Кримського — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік від села Павлопіль (Донецька обл.) — зі станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок двоє українських бійців отримали вогнепальні поранення, наразі вони госпіталізовані. У штабі ООС стан військових оцінили як "задовільний".

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь, чим змусили супротивника припинити обстріли", — додали в пресслужбі.

Зазначимо, що з початку вересня в російсько-українській війні загинули шестеро бійців ЗСУ:

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня. Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня. Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня. Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 26 вересня.

Минулого тижня на Донбасі російсько-окупаційні формування застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Йдеться про міномети калібру 120 мм. Тоді внаслідок обстрілу поранення отримали два українські солдати.

Також Фокус повідомляв, що за серпень на війні загинули 9 військовослужбовців ЗСУ.