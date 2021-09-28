Обстрілювали з гранатометів. Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі
Проросійські бойовики також застосували проти бійців ЗСУ стрілецьку зброю. Наразі поранені перебувають у госпіталі.
З початку доби вівторка, 28 вересня, російсько-окупаційні формування тричі обстріляли позиції українських військових, унаслідок чого поранення отримали двоє бійців Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.
Вночі та вранці бойовики вели обстріл:
- у напрямку Кримського — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік від села Павлопіль (Донецька обл.) — зі станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок двоє українських бійців отримали вогнепальні поранення, наразі вони госпіталізовані. У штабі ООС стан військових оцінили як "задовільний".
"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь, чим змусили супротивника припинити обстріли", — додали в пресслужбі.
Зазначимо, що з початку вересня в російсько-українській війні загинули шестеро бійців ЗСУ:
- Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня.
- Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня.
- Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня.
- Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня.
- Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня.
- Військовослужбовець ЗСУ — загинув 26 вересня.
Минулого тижня на Донбасі російсько-окупаційні формування застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Йдеться про міномети калібру 120 мм. Тоді внаслідок обстрілу поранення отримали два українські солдати.
Також Фокус повідомляв, що за серпень на війні загинули 9 військовослужбовців ЗСУ.