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Воєнний фокус Напруга на українсько-російському кордоні

Окупаційні формування РФ продовжують обстріли в зоні ООС: є загиблий

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загиблі в зоні ООС
Фото: Слово и Дело

Через обстріли проросійських бойовиків у вересні загинув уже шостий український військовий.

За добу 26 вересня в зоні ООС окупанти обстріляли українські позиції 6 разів. У результаті один боєць загинув, другий отримав поранення. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Проросійські бойовики вели обстріл:

  • у напрямку Лебеніського зі станкових і ручних протитанкових гранатометів
  • поруч з Мар'їнкою вівся вогонь з гранатометів і стрілецької зброї
  • у районі Нью-Йорка обстріл вівся з великокаліберних кулеметів і гранатометів
  • у сторону Водяного і Новолуганського зі стрілецької зброї

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український військовий отримав поранення, несумісне з життям. Наразі ім'я загиблого невідоме. Другий боєць отримав вогнепальне осколкове поранення. Поранення військового оцінюється як "середньої тяжкості".

Українські військові відкривали адекватний вогонь у відповідь.

За вересень 2021 року в російсько-українській війні загинуло шестеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

  1. Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня
  2. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня
  3. Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня
  4. Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня.
  5. Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня.
  6. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 26 вересня.

Нагадаємо, збройні формування РФ почали навчання в ОРДЛО із залученням цивільного населення. Раніше командувач ОС генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, чим загрожує відсутність місії ОБСЄ на прикордонних пунктах РФ.