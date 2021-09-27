Окупаційні формування РФ продовжують обстріли в зоні ООС: є загиблий

Через обстріли проросійських бойовиків у вересні загинув уже шостий український військовий.

За добу 26 вересня в зоні ООС окупанти обстріляли українські позиції 6 разів. У результаті один боєць загинув, другий отримав поранення. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Проросійські бойовики вели обстріл:

у напрямку Лебеніського зі станкових і ручних протитанкових гранатометів

поруч з Мар'їнкою вівся вогонь з гранатометів і стрілецької зброї

у районі Нью-Йорка обстріл вівся з великокаліберних кулеметів і гранатометів

у сторону Водяного і Новолуганського зі стрілецької зброї

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український військовий отримав поранення, несумісне з життям. Наразі ім'я загиблого невідоме. Другий боєць отримав вогнепальне осколкове поранення. Поранення військового оцінюється як "середньої тяжкості".

Українські військові відкривали адекватний вогонь у відповідь.

За вересень 2021 року в російсько-українській війні загинуло шестеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня. Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 26 вересня.

Нагадаємо, збройні формування РФ почали навчання в ОРДЛО із залученням цивільного населення. Раніше командувач ОС генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, чим загрожує відсутність місії ОБСЄ на прикордонних пунктах РФ.