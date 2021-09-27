Оккупационные формирования РФ продолжают обстрелы в зоне ООС: есть погибший

Из-за обстрелов пророссийских боевиков в сентябре погиб уже шестой украинский военный.

За сутки 26 сентября в зоне ООС оккупанты обстреляли украинские позиции 6 раз. В результате один боец погиб, второй получил ранение. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

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Пророссийские боевики вели обстрел:

в направлении Лебениского из станковых и ручных противотанковых гранатометов

рядом с Марьинкой велся огонь из гранатометов и стрелкового вооружения

в районе Нью-Йорка обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

в сторону Водяного и Новолуганского из стрелкового оружия

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью. На данный момент имя погибшего неизвестно. Второй боец получил огнестрельное осколочное ранение. Ранение военного оценивается как "средней тяжести".

Украинские военные открывали адекватный огонь в ответ.

За сентябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло шестеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября. Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября. Военнослужащий ВСУ — погиб 26 сентября.

Напомним, вооруженные формирования РФ начали учения в ОРДЛО с привлечением гражданского населения. Ранее командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, чем грозит отсутствие миссии ОБСЕ на погранпунктах РФ.