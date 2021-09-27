Оккупационные формирования РФ продолжают обстрелы в зоне ООС: есть погибший
Из-за обстрелов пророссийских боевиков в сентябре погиб уже шестой украинский военный.
За сутки 26 сентября в зоне ООС оккупанты обстреляли украинские позиции 6 раз. В результате один боец погиб, второй получил ранение. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.
Пророссийские боевики вели обстрел:
- в направлении Лебениского из станковых и ручных противотанковых гранатометов
- рядом с Марьинкой велся огонь из гранатометов и стрелкового вооружения
- в районе Нью-Йорка обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов
- в сторону Водяного и Новолуганского из стрелкового оружия
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью. На данный момент имя погибшего неизвестно. Второй боец получил огнестрельное осколочное ранение. Ранение военного оценивается как "средней тяжести".
Украинские военные открывали адекватный огонь в ответ.
За сентябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло шестеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября
- Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября
- Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября
- Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября.
- Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.
- Военнослужащий ВСУ — погиб 26 сентября.
Напомним, вооруженные формирования РФ начали учения в ОРДЛО с привлечением гражданского населения. Ранее командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, чем грозит отсутствие миссии ОБСЕ на погранпунктах РФ.