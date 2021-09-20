"Беспрецедентые возможности": в ВСУ сообщили, чем грозит отсутствие наблюдателей на границе с РФ

По словам Командующего ОС, решение РФ о не продлении мандата ОБСЕ на погранпунктах приведет к бесконтрольному завозу военной техники, припасов и вооружения боевикам.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для "РБК-Украина" рассказал об угрозах бесконтрольного завоза вооружении и технических средств для военных формирований РФ в ОРДЛО.

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По словам Наева, если Россия таки отменит мониторинговою миссию ОБСЕ на российских погранпунктах, это будет иметь угрозу возникновения локальных обострений на линии боевого столкновения.

"В случае принятия такого решения, Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов – для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил", — заявил генерал-лейтенант.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ РФ объявила о том, что Путин не поддерживает существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии ОБСЕ на российских погранпунктах "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

Он также добавил, что вероятнее всего такие заявления со стороны России является очередной попыткой надавить на руководство Украины. При этом Наев добавил, что также растет военная угроза на Юге Украины, но при это прямых признаков того, что агрессия начнется в ближайшее время нет. Угрозу составляет милитаризация оккупированного полуострова.

Командующий ОС подчеркнул, что украинские военные готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления.

Напомним, Россия свозила жителей оккупированных территорий в РФ для голосования в Госдуму. Жителям за голосования выдавали яблоки, печенья и батончики. Позднее росСМИ показали схему "голосования" на выборах от имени ОРДЛО.