"Безпрецедентні можливості": в ЗСУ повідомили, чим загрожує відсутність спостерігачів на кордоні з РФ

За словами Командувача ОС, рішення РФ про продовження мандата ОБСЄ на прикордонних пунктах призведе до безконтрольного завезення військової техніки, припасів та озброєння бойовикам.

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів про погрози безконтрольного завезення озброєння і технічних засобів для військових формувань РФ в ОРДЛО.

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За словами Наєва, якщо Росія таки скасує моніторингові місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах, це матиме загрозу виникнення локальних загострень на лінії бойового зіткнення.

"У разі ухвалення такого рішення, Росія забезпечить безпрецедентні можливості безконтрольного завезення матеріально-технічних засобів, військової техніки, озброєння, боєприпасів — для забезпечення тривалого утримання окупаційних військ в ОРДЛО і ведення бойових дій проти угруповань Об'єднаних сил", — заявив генерал-лейтенант.

На засіданні Постійної ради ОБСЄ РФ оголосила про те, що Путін не підтримує наявний у межах ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

Він також додав, що найімовірніше такі заяви з боку Росії є черговою спробою натиснути на керівництво України. При цьому Наєв додав, що також зростає військова загроза на Півдні України, але при цьому прямих ознак того, що агресія почнеться найближчим часом немає. Загрожує мілітаризація окупованого півострова.

Командувач ОС підкреслив, що українські військові готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.

Нагадаємо, Росія звозила жителів окупованих територій в РФ для голосування до Держдуми. Жителям за голосування видавали яблука, печиво і батончики. Пізніше РосЗМІ показали схему "голосування" на виборах від імені ОРДЛО.