РосЗМІ опублікували відео схеми "голосування" на виборах до Держдуми РФ від імені жителів "ЛНР" (відео)

На опублікованих кадрах невідомий за допомогою логінів і паролів українців, які проживають на окупованій території, голосував за "Єдину Росію".

У суботу, 18 вересня на Youtube з'явився відеоролик, на якому невідомий заходить в акаунти жителів так званої "ЛНР" на російському порталі держпослуг, повідомляє "Новая газета".

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При цьому у нього є спеціальний файл, на якому, як стверджується, зберігаються паролі і логіни жителів окупованих районів Луганської області, і голосує він замість цих людей за російську пропрезидентську партію "Єдина Росія".

Невідомий чоловік каже за кадром, що так йому веліли робити на якійсь нараді.

"17 вересня, перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури і творчості для виборчої комісії", — вимовляє на відео чоловічий голос.

[ + – ] "Голосування" на виборах до російської Держдуми

Видання стверджує, що маніпуляції з голосуванням відбуваються на реальному порталі російських "держпослуг", що випливає з адреси у відповідному рядку браузера.

Раніше повідомлялося, що в останній день голосування на виборах до Державної думи РФ на одну з ділянок на Камчатці прийшла людина в костюмі персонажа з фільмів "Пірати Карибського моря" Дейві Джонса.

Також ми писали, що жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами, яких повезли на територію Росії для голосування на виборах до Держдуми, видали сухі пайки у вигляді води, яблука, печива і батончика "Снікерс".

Крім того, відомо, що Telegram заблокував бот "Розумне голосування" команди російського опозиціонера Олексія Навального.

А в окупованій Ялті на вибори до російської Держдуми прийшов чоловік з маскою коня на голові.