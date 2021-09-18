Вибори в Держдуму РФ: Telegram заблокував бот "Розумне голосування" команди Навального
Причиною зупинки бота Павло Дуров назвав "агітацію в дні тиші". Втім, творець Telegram заявляє, що його платформа залишиться найвільнішою "в рамках можливого".
Платформа Telegram заблокувала бот "Розумне голосування", який використовували соратники засудженого опозиціонера і блогера Олексія Навального для агітації на виборах до Державної Думи Російської Федерації. Про це повідомляється на каналі "Команда Навального".
Так, тепер при спробі скористатися ботом "Розумне голосування" з'являється напис "Цей бот не може бути відображений через порушення місцевих законів".
Павло Дуров, творець і СЕО компанії Telegram, коментуючи це рішення на своєму каналі, підкреслив, що 17 вересня Apple і Google заблокували додаток Навального на території РФ. Інші мобільні додатки, пише підприємець, залежать від екосистем цих двох корпорацій, оскільки ті, будучи творцями операційних систем Android і iOS, знаходяться на вершині "харчового ланцюга" й можуть диктувати умови більш дрібним розробникам.
"Це сумно, але очікувано: я не раз писав про те, що олігополія Apple і Google є загрозою для свободи слова", — підкреслив Дуров.
Творець Telegram зазначив, що, оскільки в Росії вже стартував процес голосування на виборах до Держдуми, там почалися "дні тиші", які передбачають заборону агітації. Дуров заявив, що вважає подібне "легітимною практикою" і закликав користувачів його месенджера поважати її.
"З півночі за московським часом ми плануємо обмежити функціонування ботів, пов'язаних з передвиборчою агітацією", — написав підприємець.
Дуров наголосив, що під час передвиборчого періоду їх платформі вдавалося максимально захищати свободу слова в РФ. Втім, запевнив він, незалежно від того, що буде відбуватися далі Telegram залишиться найвільнішою з месенджерів "у рамках теоретично можливого".
Соратники Навального ж після блокування бота "Розумного голосування" опублікували два посилання на Google-документи з їх кандидатами на виборах до Держдуми й на регіональних виборах.
Відзначимо, вибори в Держдуму РФ стартували 17 вересня і закінчаться 19 вересня. Їх учасниками вперше стануть жителі ОРДЛО, які отримали російське громадянство. Секретар РНБО України Олексій Данилов вже заявив, що проти кандидатів, членів комісій та інших учасників виборчого процесу в окупованому Криму і на Донбасі будуть введені санкції.