Вибори в Держдуму РФ: Telegram заблокував бот "Розумне голосування" команди Навального

Причиною зупинки бота Павло Дуров назвав "агітацію в дні тиші". Втім, творець Telegram заявляє, що його платформа залишиться найвільнішою "в рамках можливого".

Платформа Telegram заблокувала бот "Розумне голосування", який використовували соратники засудженого опозиціонера і блогера Олексія Навального для агітації на виборах до Державної Думи Російської Федерації. Про це повідомляється на каналі "Команда Навального".

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Так, тепер при спробі скористатися ботом "Розумне голосування" з'являється напис "Цей бот не може бути відображений через порушення місцевих законів".

[ + – ] Telegram заблокував бот "Розумне голосування"

Павло Дуров, творець і СЕО компанії Telegram, коментуючи це рішення на своєму каналі, підкреслив, що 17 вересня Apple і Google заблокували додаток Навального на території РФ. Інші мобільні додатки, пише підприємець, залежать від екосистем цих двох корпорацій, оскільки ті, будучи творцями операційних систем Android і iOS, знаходяться на вершині "харчового ланцюга" й можуть диктувати умови більш дрібним розробникам.

"Це сумно, але очікувано: я не раз писав про те, що олігополія Apple і Google є загрозою для свободи слова", — підкреслив Дуров.

Творець Telegram зазначив, що, оскільки в Росії вже стартував процес голосування на виборах до Держдуми, там почалися "дні тиші", які передбачають заборону агітації. Дуров заявив, що вважає подібне "легітимною практикою" і закликав користувачів його месенджера поважати її.

"З півночі за московським часом ми плануємо обмежити функціонування ботів, пов'язаних з передвиборчою агітацією", — написав підприємець.

Дуров наголосив, що під час передвиборчого періоду їх платформі вдавалося максимально захищати свободу слова в РФ. Втім, запевнив він, незалежно від того, що буде відбуватися далі Telegram залишиться найвільнішою з месенджерів "у рамках теоретично можливого".

Соратники Навального ж після блокування бота "Розумного голосування" опублікували два посилання на Google-документи з їх кандидатами на виборах до Держдуми й на регіональних виборах.

Відзначимо, вибори в Держдуму РФ стартували 17 вересня і закінчаться 19 вересня. Їх учасниками вперше стануть жителі ОРДЛО, які отримали російське громадянство. Секретар РНБО України Олексій Данилов вже заявив, що проти кандидатів, членів комісій та інших учасників виборчого процесу в окупованому Криму і на Донбасі будуть введені санкції.