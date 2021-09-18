Выборы в Госдуму РФ: Telegram заблокировал бот "Умное голосование" команды Навального

Причиной остановки бота Павел Дуров назвал "агитацию в дни тишины". Впрочем, создатель Telegram заявляет, что его платформа останется самой свободной "в рамках возможного".

Платформа Telegram заблокировала бот "Умное голосование", который использовали соратники осужденного оппозиционера и блогера Алексея Навального для агитации на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Об этом сообщается на канале "Команда Навального".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, теперь при попытке воспользоваться ботом "Умное голосование" появляется надпись "Этот бот не может быть отображен из-за нарушения местных законов".

[ + – ] Telegram заблокировал бот "Умное голосование"

Павел Дуров, создатель и СЕО компании Telegram, комментируя это решение на своем канале, подчеркнул, что 17 сентября Apple и Google заблокировали приложение Навального на территории РФ. Другие мобильные приложения, пишет предприниматель, зависят от экосистем этих двух корпораций, поскольку те, будучи создателями операционных систем Android и iOS, находятся на вершине "пищевой цепи" и могут диктовать условия более мелким разработчикам.

"Это печально, но ожидаемо: я не раз писал о том, что олигополия Apple и Google представляют собой угрозу для свободы слова", — подчеркнул Дуров.

Создатель Telegram отметил, что, поскольку в России уже стартовал процесс голосования на выборах в Госдуму, там начались "дни тишины", которые предусматривают запрет агитации. Дуров заявил, что считает подобное "легитимной практикой" и призвал пользователей его мессенджера уважать ее.

"С полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией", — написал предприниматель.

Дуров подчеркнул, что во время предвыборного периода их платформе удавалось максимально защищать свободу слова в РФ. Впрочем, заверил он, вне зависимости от того, что будет происходить далее Telegram останется самым свободным из мессенджеров "в рамках теоретически возможного".

Соратники Навального же после блокировки бота "Умного голосования" опубликовали две ссылки на Google-документы с их кандидатами на выборах в Госдуму и на региональных выборах.

Отметим, выборы в Госдуму РФ стартовали 17 сентября и закончатся 19 сентября. Их участниками впервые станут жители ОРДЛО, которые получили российское гражданство. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже заявил, что против кандидатов, членов комиссий и других участников избирательного процесса в оккупированном Крыму и на Донбассе будут введены санкции.