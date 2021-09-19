На Камчатке голосовать на выборах в Госдуму пришел "пират Дейви Джонс" (фото, видео)

Помимо этого в голосовании приняли участие "Дональд Трамп", "зебра из "Мадагаскара", "Дэдпул" и "Железный человек".

В последний день голосования на выборах в Государственную думу РФ, в воскресенье, 19 сентября, на один из участков на Камчатке пришел человек в костюме персонажа из фильмов "Пираты Карибского моря" Дейви Джонса. Об этом сообщает официальный веб-ресурс Камчатского края.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По словам авторов публикации, "щупальца и клешни не помешали сознательному гражданину заполнить бюллетени".

Помимо этого сам мужчина на камеру призвал россиян прийти на выборы.

"Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня мы отдаем голоса за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой. Голосование займет немного времени, но вы будете знать, что сделали свой вклад в будущее нашего края и нашей страны", — сказал избиратель.

[ + – ] Человек в костюме Дейви Джонса призывает голосовать на выборах в Госдуму

Отметим, что на этих выборах россияне решили изобретательно подойти к своим костюмам для голосования. Так, в Петербурге местный житель пришел на участок в костюме бюллетеня. Однако правоохранители шутку не поняли и задержали мужчину "за провокацию", сообщает издание "Фонтанка".

[ + – ] Избиратель в костюме Бюллетеня

Также в этом городе проголосовать решила и "зебра Марти" из мультфильма "Мадагаскар", пишет Life.

А житель Нижневартовска решил отдать свой голос в костюме супергероя из вселенной Marvel Дэдпула.

[ + – ] Избиратель в костюме Дэдпула

Тем времени в Тюмени избирательница также выбрала необычный образ для похода на участок — она надела костюм персонажа из популярной онлайн-игры Genshin Impact.

[ + – ] Избирательница в костюме персонажа из Genshin Impact

Также в голосовании принял участие другой изобретательный тюменец — он пришел на участок в костюме Железного человека.

[ + – ] Тюменец в костюме "Железного человека"

В Рязанской области голосовать на выборах в Госдуму пришел "водолаз". Мужчина оделся в гидрокостюм и ласты.

[ + – ] Избиратель в костюме водолаза

На одном из участков в Рязанской области избиратель проголосовал в костюме другого персонажа — миньона из детского мультфильма "Гадкий я".

А в Москве избиратель пришел на участок в маске бывшего президента США Дональда Трампа.

[ + – ] Избиратель в костюме Трампа

При этом на данный момент точно неизвестно, самостоятельно ли россияне массово идут на участки в необычных костюмах, или власти пытаются привлечь внимание к выборам в Госдуму при помощи сотрудничества с аниматорами. К 14:00 по киевскому времени явка на выборах составила 40,49%, сообщило российское издание "Известия" со ссылкой на ЦИК.

Напомним, ранее на участок в оккупированном Россией Крыму проголосовать пришел человек с маской коня на голове, одетый в пальто.

Также мы писали, что жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами, которых вывезли на территорию России для голосования на выборах в Госдуму, выдали сухие пайки в виде воды, яблока, печенья и батончика "Сникерс".