РосСМИ опубликовали видео схемы "голосования" на выборах в Госдуму РФ от имени жителей "ЛНР" (видео)

На опубликованных кадрах неизвестный при помощи логинов и паролей украинцев, проживающих на оккупированной территории, голосовал за "Единую Россию".

В субботу, 18 сентября на Youtube появился видеоролик, на котором неизвестный заходит в аккаунты жителей так называемой "ЛНР" на российском портале госуслуг, сообщает "Новая газета".

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При этом у него есть специальный файл, на котором, как утверждается, хранятся пароли и логины жителей оккупированных районов Луганской области, и голосует он вместо этих людей за российскую пропрезидентскую партию "Единая Россия".

Неизвестный мужчина говорит за кадром, что так ему велели делать на каком-то совещании.

"17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии", – произносит на видео мужской голос.

[ + – ] "Голосование" на выборах в российскую Госдуму

Издание утверждает, что манипуляции с голосованием происходят на реальном портале российских "Госуслуг", что следует из адреса в соответствующей строке браузера.

Ранее сообщалось, что в последний день голосования на выборах в Государственную думу РФ на один из участков на Камчатке пришел человек в костюме персонажа из фильмов "Пираты Карибского моря" Дейви Джонса.

Также мы писали, что жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами, которых повезли на территорию России для голосования на выборах в Госдуму, выдали сухие пайки в виде воды, яблока, печенья и батончика "Сникерс".

Кроме того, известно, что Telegram заблокировал бот "Умное голосование" команды российского оппозиционера Алексея Навального.

А в оккупированной Ялте на выборы в российскую Госдуму пришел мужчина с маской коня на голове.