Обстреливали из гранатометов. Оккупанты ранили двоих украинских военных на Донбассе

Пророссийские боевики также применили против бойцов ВСУ стрелковое оружие. На данный момент раненые находятся в госпитале.

С начала суток вторника, 28 сентября, российско-оккупационные формирования три раза обстреляли позиции украинских военных, в результате чего ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

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Ночью и рано утром боевики вели обстрелы:

В направлении Крымского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Неподалеку от Павлополя (Донецкая обл.) — из станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате двое украинских бойцов получили огнестрельные ранения, на данный момент они госпитализированы. В штабе ООС состояние военных оценили как "удовлетворительное".

"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", — добавили в пресс-службе.

Отметим, что с начала сентября в российско-украинской войне погибли шестеро бойцов ВСУ:

Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября. Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября. Военнослужащий ВСУ — погиб 26 сентября.

На прошлой неделе на Донбассе российско-оккупационные формирования применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Речь идет о минометах калибра 120 мм. Тогда в результате обстрела ранения получали две украинских солдат.

Также Фокус сообщал, что за август на войне погибли 9 военнослужащих ВСУ.