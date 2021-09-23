Пророссийские боевики применили запрещенное оружие на Донбассе, есть раненые

Речь идет о применении российско-оккупационными формированиями минометов калибра 120 мм возле Причепиловки (Луганская обл.). За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен 12 раз.

За минувшие сутки среды, 22 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 12 раз. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

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Представители украинских Вооруженных сил отметили значительный рост интенсивности боевых действий на линии соприкосновения. При этом российско-оккупационные войска 2 раза применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В течение суток боевиками велись обстрелы:

В направлении Светлодарска (Донецкая обл.) из крупнокалиберных пулеметов

Возле Павлополя и неподалеку от Водяного (Донецкая обл.) сброшены ВОГ-17 при помощи летательных аппаратов, совершен обстрел из гранатометов и стрелкового оружия

В районе Зайцево (Донецкая обл.) и Новотошковского (Луганская обл.) велся огонь из стрелкового оружия. Также неподалеку от Новотошковского применялись гранатометы.

Возле Причепиловки (Луганская обл.) дважды применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие, совершено 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов двое украинских военных получили огнестрельные ранения. Бойцы были эвакуированы в госпиталь, их состояние оценивают как "удовлетворительное".

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", — сообщили в пресс-центре.

По состоянию на 17:00 23 сентября в течение суток интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась. Пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня один раз:

В направлении Южного (Донецкая обл.) был совершен обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных нет.

В то же время с начала сентября в российско-украинской войне погибли пятеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября. Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции YES заявил, что не исключает полномасштабной войны с Россией.

Ранее Фокус писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил готовность ВСУ освободить оккупированные Донецк и Луганск после соответствующего приказа верховного главнокомандующего.