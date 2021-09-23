Пророссийские боевики применили запрещенное оружие на Донбассе, есть раненые
Речь идет о применении российско-оккупационными формированиями минометов калибра 120 мм возле Причепиловки (Луганская обл.). За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен 12 раз.
За минувшие сутки среды, 22 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 12 раз. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
Представители украинских Вооруженных сил отметили значительный рост интенсивности боевых действий на линии соприкосновения. При этом российско-оккупационные войска 2 раза применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
В течение суток боевиками велись обстрелы:
- В направлении Светлодарска (Донецкая обл.) из крупнокалиберных пулеметов
- Возле Павлополя и неподалеку от Водяного (Донецкая обл.) сброшены ВОГ-17 при помощи летательных аппаратов, совершен обстрел из гранатометов и стрелкового оружия
- В районе Зайцево (Донецкая обл.) и Новотошковского (Луганская обл.) велся огонь из стрелкового оружия. Также неподалеку от Новотошковского применялись гранатометы.
- Возле Причепиловки (Луганская обл.) дважды применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие, совершено 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов двое украинских военных получили огнестрельные ранения. Бойцы были эвакуированы в госпиталь, их состояние оценивают как "удовлетворительное".
"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", — сообщили в пресс-центре.
По состоянию на 17:00 23 сентября в течение суток интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась. Пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня один раз:
- В направлении Южного (Донецкая обл.) был совершен обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских военных нет.
В то же время с начала сентября в российско-украинской войне погибли пятеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября
- Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября
- Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября
- Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября.
- Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции YES заявил, что не исключает полномасштабной войны с Россией.
Ранее Фокус писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил готовность ВСУ освободить оккупированные Донецк и Луганск после соответствующего приказа верховного главнокомандующего.