Зеленский не исключил полномасштабную войну с Россией: в Госдуме уже отреагировали (видео)

В России заверяют, что широкомасштабные боевые действия могут начаться в случае "совершения провокации со стороны Киева".

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом глава государства заявил в ходе Ялтинской международной конференции YES.

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Модератор конференции в ходе общения с президентом поинтересовался, существует ли вероятность полномасштабной войны с Россией.

Владимир Зеленский подтвердил возможность начала полномасштабных боевых действий и напомнил, что Украина уже стояла на пороге широкомасштабной войны.

"Считаю, что может быть (полномасштабная война — ред.). 2014 год был, к сожалению, что так звучит, шагом вперед в этом вопросе со стороны России, и потом стал, слава богу, благодаря украинцам, шагом назад… Потенциал в этой теме (широкомасштабные военные действия — ред.) есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой России. Считаю, что после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси, если будет мощная эскалация. Почему Беларусь? Потому что на территории есть присутствие России. Мир изменился, поэтому это (полномасштабная война — ред.) может быть самым страшным", — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, на встрече с Джо Байденом они обсуждали российскую агрессию против Украины. Лидер Белого дома осознает военную угрозу со стороны РФ и, как утверждает президент, поддерживает предложения Киева по укреплению флота и противовоздушной обороны.

На заявление Владимира Зеленского уже отреагировали в России. Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что полномасштабная война с Украиной возможна при условии "совершения провокации со стороны Киева".

"Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева", — цитирует ТАСС Леонида Калашникова.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского на конференции YES

Ранее Фокус рассказывал про возможную деоккупацию Донецка и Луганска военным путем. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у ВСУ есть возможности для проведения военного освобождения оккупированных территорих, и для этого необходим только приказ верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Также Фокус сообщал, что у Путина пригрозили Украине из-за вступления в НАТО. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что возможное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вынудит принять контрмеры для безопасности российских границ